El Betis piensa en recuperar a Ceballos: “Todo puede pasar”

MIGUEL NAVARRO| El presidente del Real Betis, Ángel Haro, respondió en Canal Sur Radio la posible vuelta de Dani Ceballos al club hispalense. Afirma que “en el fútbol estas cosas son difíciles de valorar si puede pasar o no puede pasar. En el fútbol puede pasar todo”, declaró.

PUBLICIDAD

“Sí he escuchado rumores e informaciones. Nosotros ahora estamos trabajando en la planificación y pocos datos puedo dar más. Tenemos limitaciones de presupuesto y estamos dándole imaginación para reforzar los puestos más importantes. Si viene alguien queremos que aporte de verdad, no un parche. Hay que mirarlo bien. En el fútbol estas cosas son difíciles de valorar si puede pasar o no puede pasar. En el fútbol puede pasar todo. Obviamente, depende de muchas cosas, no es algo sencillo. Tenemos alguna limitación presupuestaria”, admitió Haro cuando le preguntaron por la vuelta del canterano bético.

Ceballos, relegado al ostracismo por Zidane

Ceballos no está encontrando su sitio por el momento en el Real Madrid. Sólo ha participado en seis partidos de Liga (186 minutos) en lo que va de temporada y su tónica general con Zidane es la de no tener minutos. Hace unos días, para el choque liguero ante el Celta, se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica.

PUBLICIDAD

Es ahí donde aparecen varias críticas a Zidane. El madridismo no comprende la política de fichajes del pasado mercado de verano donde el club blanco se lanzó a por una generación de jóvenes que por otro lado no cuentan para el entrenador. No se puede decir que el rendimiento de Ceballos haya sido malo en el Real Madrid. 6 partidos en LaLiga y dos goles contemplan al andaluz que sigue trabajando para ganar algo de confianza en un Zidane enrocado en su idea de no valorar al centrocampista.