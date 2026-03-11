Cecabank refuerza su área de Regulación con el fichaje de Diego García Novillo

La gestora Cecabank ha incorporado a Diego García Novillo a su equipo de Regulación con el objetivo de fortalecer esta área en un momento marcado por el desarrollo de su Plan Estratégico 2025-2027.

El nuevo fichaje procede de SIX Group-Bolsas y Mercados Españoles, donde ha trabajado durante diez años como abogado interno prestando apoyo jurídico a distintas infraestructuras de mercado.

Durante su trayectoria más reciente, García Novillo ha centrado buena parte de su actividad en proyectos relacionados con la digitalización de mercados financieros, especialmente en procesos de adaptación a tecnología blockchain y en el análisis de regulación vinculada a inteligencia artificial.

Su incorporación se produce dentro del equipo que dirige Elisa Ricón, responsable desde septiembre de coordinar de forma transversal el departamento de Regulación de Cecabank, encargado de asesorar a las diferentes áreas de negocio de la entidad. Esta estructura depende orgánicamente de Fernando Conlledo, secretario general del banco.

En este nuevo contexto, Diego García Novillo afronta esta etapa con el propósito de aportar su experiencia jurídica y regulatoria al desarrollo estratégico de la entidad en los próximos años.