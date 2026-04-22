Cedrus negocia la entrada mayoritaria de CARAC para impulsar su crecimiento en Europa

Cedrus & Partners ha iniciado negociaciones en exclusiva con el Grupo CARAC para la posible entrada mayoritaria de la entidad francesa en su capital. La operación, sujeta a la aprobación del regulador en abril, tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la firma en Europa sin renunciar a su independencia ni a su actual estructura directiva.

El acuerdo contempla la reinversión del consejero delegado, Matthieu Broquère, junto al equipo directivo y parte de la plantilla, lo que busca reforzar la alineación de intereses con el nuevo socio y con los clientes.

La alianza combinará la especialización de Cedrus en mercados privados con la capacidad financiera de CARAC, con el objetivo de ampliar la oferta de soluciones de inversión dirigidas a clientes institucionales y grandes patrimonios.

Desde la firma destacan que, en un entorno donde la captación de activos se ha ralentizado y el acceso a gestores de primer nivel es cada vez más competitivo, contar con mayor escala y recursos resulta clave para seguir creciendo.

La operación también permitirá reforzar la presencia de Cedrus en mercados como Francia, Luxemburgo y España. En el caso español, la entidad prevé ampliar su actividad con clientes institucionales, single family offices y grandes patrimonios, consolidando su posicionamiento como asesor independiente en activos alternativos.

Por su parte, CARAC aportará respaldo financiero a largo plazo y mayor capacidad de inversión. La mutua destina más de 1.000 millones de euros anuales a activos alternativos y gestiona más de 42.000 millones en activos a través de plataformas como Selencia, Atream y Astoria.

Además, Cedrus contempla continuar con su estrategia de crecimiento inorgánico mediante adquisiciones selectivas, con España como uno de los mercados clave en su hoja de ruta.