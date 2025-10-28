Cefusa apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con las áreas rurales

La empresa ganadera presenta sus avances en Sepor 2025, una de las ferias más importantes del sector ganadero.

Cefusa, la empresa ganadera de Grupo Fuertes, presenta sus avances en innovación y sostenibilidad, y refuerza su apoyo al compromiso social con las áreas rurales en la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria Sepor 2025, que se celebra esta semana en Lorca.

Cefusa, que nació en 1968, mantiene los valores y la cultura de sus inicios y los ha alineado con los avances tecnológicos, la innovación y la sostenibilidad para garantizar la mejora de la seguridad alimentaria y una carne de calidad.

Entre las iniciativas más avanzadas en Cefusa, destaca la transición hacia modelos de producción más sostenibles. Uno de estos proyectos es la transformación conseguida a partir de biofiltros, que ha permitido reducir las emisiones y naturalizar el entorno de las granjas con unos resultados muy positivos. La empresa ganadera también apuesta por la energía fotovoltaica para autoconsumo y ha desarrollado un proyecto novedoso de control de la calidad del aire.

La modernización es otro de sus ejes. En 2018 impulsó ‘la granja del futuro’ con grandes inversiones en tecnología y en la automatización en el control de la granja, del aire y de la alimentación, y en microchips que controlan el movimiento del animal, con las que se logra la eficiencia en los procesos.

Como parte de su estrategia social, Cefusa forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una adhesión que refuerza su compromiso con los principios de sostenibilidad que establece la ONU. La sostenibilidad y la innovación son pilares estratégicos en Cefusa para evolucionar hacia una ganadería moderna que implementa nuevas técnicas, contribuye al desarrollo del medio rural, la fijación de la población en el entorno y el impulso de pequeños negocios familiares.