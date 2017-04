MIGUEL NAVARRO| Siguen saliendo nuevos datos a la luz del presunto amaño del Barcelona B-Eldense de este pasado fin de semana. Filippo Vito di Pierro, entrenador italiano del Eldense, ha sido detenido por la Policía Nacional. Se le investiga por un presunto caso de corrupción entre particulares. Uno de sus jugadores, Cheikh Saad, destapó el escándalo con cifras de más de 40.000 euros en juego.

Filippo Vito di Pierro asumió el cargo de entrenador del Eldense en enero después de varias idas y venidas del club buscando soluciones a una temporada complicada. La denuncia del presidente de la junta gestora del club alicantino fue clave para proceder a su detención.

“Esto lleva pasando desde que llegaron los italianos”, desveló David Aguilar, presidente de la junta gestora. Además sentenció que esta situación debe acabar: “Hay que limpiar esto, es una locura”.

Cheik Saad, jugador del Eldense, primero en alertar del amaño y señalar a su entrenador

Cheikh Saad, jugador del conjunto alicantino, ha desvelado nuevos detalles de la presunta estafa. El partido debía llegar 8-0 al descanso y 12-0 al final. Se cifran más de 40.000 euros en apuestas.

“Hay un vídeo en el que se dice que mis compañeros habían apostado cantidades muy, muy altas. 8-0 al descanso y 12-0 al final” afirma Cheik Saad

Una de las grandes incógnitas del presunto amaño es saber si el entrenador estaba al corriente del pacto. Saad no tiene ninguna duda: “Sí. Hombre, si no, no entiendo nada. Otro compañero y yo íbamos a salir de titulares y no salimos. Cuando nos metieron el 5º nos mandó calentar y yo le dije que no.

El jugador del Eldense además destaca que en su equipo hay hasta 4 jugadores que están envueltos en el amaño: “Hay 4 jugadores que han amañado el partido. Tienen que dar la cara hasta que termine”

Además recalca que ha recibido amenazas por destapar el caso: “Por la noche me amenazaron para que no lo contase. Lo he contado y no tengo miedo. Alguno de los que lloran en las imágenes de televisión son los que amañaron el partido”.

La mafia calabresa podría estar detrás del presunto amaño

Según han confirmado a El Confidencial fuentes del club alicantino, nunca hubo ningún fondo inversor detrás de Capuani. Lo único que existía era una organización liderada por Ércole di Nicola, un exjugador y exdirector deportivo italiano completamente desconocido en España que, sin embargo, arrastra en su país un largo historial delictivo.

Su último problema con la Justicia tuvo lugar el 19 mayo de 2015, cuando fue detenido en una macrooperación de la Fiscalía italiana y cinco tribunales regionales contra la compra masiva de partidos y las apuestas ilegales en el fútbol