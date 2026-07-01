Chubascos de verano y asfalto traicionero: consejos para evitar el efecto deslizante en carretera

En primavera, todos pensamos en flores, temperaturas agradables y un sol deslumbrante. Pero no debemos olvidarnos del fenómeno meteorológico que caracteriza a esta estación: las tormentas. Inesperados, desconcertantes y peligrosos, los aguaceros de verano nos demuestran cada año hasta qué punto cuatro gotas son capaces de alterar las condiciones de una conducción segura. Por ello, los expertos de la empresa líder en el negocio de alquiler de vehículos bajo la fórmula del renting flexible te ofrecen una serie de consejos para saber cómo reaccionar ante estas tormentas cuando se está al volante.

Si en un trayecto por carretera te encuentras con una de estas tormentas, lo primero que debes hacer, como siempre, es ser precavido. El momento más peligroso es el inicio, cuando las primeras gotas caen sobre el asfalto y se mezclan con el polvo y el polen acumulado en la carretera, disminuyendo la adherencia de los neumáticos. Conduce de forma moderada, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad. De esta forma evitarás movimientos bruscos que pueden llevarte a salirte de la calzada.

Si la lluvia es abundante, como es característico de estas tormentas, puede que rápidamente se formen bolsas de agua. Como siempre, te recomendamos que cuides el estado de tus neumáticos, sin escatimar en su mantenimiento en época de condiciones climáticas más afables. El mantenimiento de los neumáticos es importante en cualquier época del año, ya que es la única superficie del vehículo en contacto con el asfalto, pero ante la posibilidad de un aguacero inesperado, en esta época es más importante que nunca asegurarse de que la presión es la correcta de acuerdo con las indicaciones del fabricante. El adecuado estado de los neumáticos aumentará el agarre al pavimento y disminuirá las probabilidades de encontrarnos ante situaciones de riesgo como el aquaplaning. Si te ves en esas circunstancias, levanta ligeramente el pie del acelerador para disminuir la velocidad, pero sin frenar.

Pero, además del suelo deslizante, estos aguaceros también pueden provocar otras situaciones delicadas al volante, como la reducción brusca de la visibilidad.En esta situación, disminuye la velocidad, aumenta la distancia de seguridad y evita movimientos y frenazos bruscos. Además, es clave llevar la luna delantera limpia, eliminando polvo y restos de insectos. Revisa el estado de las escobillas para asegurarte de que cumplen bien su función y te permiten ver adecuadamente. Si se empañan los cristales, lo más recomendable es encender el aire acondicionado. Además, no olvides que debes ayudar al resto de conductores a que te vean. Enciende las luces de cruce y, en casos de lluvia muy copiosa, es recomendable utilizar las luces antiniebla. ¡Cuidado! Sólo en las situaciones que sea necesario.

Si la lluvia o el granizo son copiosos y no te dejan ver, o si el granizo se acumula en la carretera y forma una capa de hielo, lo mejor es parar el vehículo en una zona segura y esperar a que amaine. Detén el vehículo en un lugar seguro, que no obstaculice en ningún momento el tráfico y enciende la baliza, las luces de emergencia, de cruce y las antiniebla. Como siempre, es muy importante ser visto y alertar a otros conductores de tu presencia.

Como dato extra, recuerda que si te encuentras con una tormenta eléctrica, debes saber que dentro del vehículo estarás a salvo, ya que éstos son jaulas de Faraday y, por lo tanto, no permiten que la electricidad pase a su interior, ya que la conducen por su superficie hasta la tierra. Eso sí, apaga la radio y evita tocar las partes metálicas del vehículo.

Aunque no siempre se puede saber cuándo te va a pillar una tormenta, es recomendable que te informes de la previsión del tiempo y del estado de las carreteras para evitar en la medida de lo posible situaciones adversas. Y si no puedes evitar conducir en estas condiciones, al menos tendrás las recomendaciones de los expertos de Alquiber para que tu trayecto sea más seguro.