CLERHP recompra a INVEREADY el 5% de su capital por mas de 4,1 millones de euros

La operación se ha producido tras el anuncio del grupo del cierre de su financiación, y en pleno desarrollo de su emblemático proyecto Larimar City & Resort.

El grupo cotizado español CLERHP Estructuras ha anunciado en el día de hoy la adquisición de un total de 915.638 acciones propias al grupo Inveready, que impulsó la financiación del crecimiento de la Compañía desde su incorporación a BME Growth mediante la suscripción de obligaciones convertibles, y que completa de esta manera su ciclo de inversión en CLERHP.

La noticia se produce en un momento en el que el grupo ha anunciado también el cierre de la financiación de su proyecto estratégico Larimar City & Resort, ubicado en unos terrenos privilegiados, con una valoración superior a 200 millones de euros en República Dominicana. El uso de tal financiación se destinará fundamentalmente a completar el desarrollo de una fase inicial de más de 8.000 viviendas, de las cuales ya hay confirmadas ventas superiores a 300 millones de euros.

La operación ha resultado un éxito para Inveready que apoyó a CLERHP en sus etapas iniciales como cotizada en torno al año 2018 financiando su expansión en Latinoamérica y en especial la apertura de mercados clave como República Dominicana, donde se está desarrollando hoy el proyecto Larimar City. La gestora enfocada en invertir en compañías de alto crecimiento ha generado retornos superiores tres veces el importe invertido para su fondo, enfocado en empresas cotizadas en el BME Growth, una desinversión que se ha realizado en diversas fases durante más de dos años.

En palabras del Consejero Delegado, “esta operación permitirá generar mucho valor para la acción y para nuestros accionistas, así como acelerar los proyectos del grupo”. Juan Andrés Romero ha añadido que “los hechos acreditan que hemos acertado con el momento y con el proyecto. CLERHP presenta un significativo potencial de creación de valor y una oportunidad de inversión”, y ha expresado su convicción de que “el recorrido al alza de la acción es muy superior al que descuenta el mercado”. Por último, añadió “Agradecemos a Inveready por habernos acompañado en este periodo y esperamos que su éxito muestre a otros inversores que CLERHP es una opción a tener en cuenta.”

Carlos Conti, en representación de Inveready, señala además: “Con esta operación cumplimos el objetivo de inversión dentro de los plazos previstos por el fondo y con excelentes retornos. Eso es lo que buscamos en una inversión: un equipo gestor ambicioso que nos presente un plan diferencial y donde les podamos ser de utilidad. Juan Andrés Romero y su equipo cumplían esos requisitos y han cumplido con lo que nos explicaron. CLERHP entra en una nueva etapa “superior” a la que nos presentó en 2018 pero con la misma ambición de crear una empresa de referencia en su sector”.

La operación, por un importe total superior a los 4,1 millones de euros, ha trascendido al mercado en el día de ayer, y se ha ejecutado en dos tramos, a un precio medio por acción de 4,5 euros cada una, similar al promedio ponderado de cotización de los últimos meses.