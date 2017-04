¿Qué comprar y vender tras las elecciones en Francia?

El IBEX 35 recupera un 0,49% en la semana en vísperas de las elecciones presidenciales de Francia, donde se espera una segunda vuelta entre Macron y Le Pen.

PUBLICIDAD

En la semana, posterior al referéndum de Turquía y marcada por las tensiones en Corea del Norte, el IBEX 35 ha cerrado en los 10.377 puntos. Entre los principales valores, la gran banca ha subido más de un 3%, mientras que el resto ha perdido terreno. Inditex cede el 0,39%; Telefónica, el 0,73%; Iberdrola, el 2,63%; y Repsol, el 2,89%.

Banco Popular ha liderado los avances en esta semana, con una recuperación del 10%. El resto del sector se ha animado, con subidas de entre el 5% y el 4% en Sabadell, CaixaBank y Bankia, el 4,54%. Bankinter, en máximos del año en los 8 euros, sube un 1,5%. Entre los peores valores, la presión bajista sobre DIA hace mella y se deja un 4,64%. Enagás y Gamesa se dejan un 3,5%.

El próximo lunes el mercado cotizará los resultados de la primera vuelta en Francia. Los temores se ciernen sobre una victoria de Le Pen o Melenchon, quienes pondrían en serios apuros al euro. “Siempre que no salgan Mélenchon y Le Pen el mercado estará tranquilo”, ha considerado Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4 Banco, en declaraciones a Intereconomía.

PUBLICIDAD

En cuanto a los valores, Roberto Moro, de APTA Negocios, se ha centrado en Abertis, que está en zona de máximos históricos y que podría incrementarse si finalmente Atlantia realiza la compra de la compañía. El consejero delegado ya ha afirmado que la operación sería “amistosa” y con el consentimiento de CriteriaCaixa, máximo accionista de Abertis.

“No tiene objetivo, está en subida libre y puede hacer lo que quiera. En todo momento está permaneciendo por encima de precios de cierre del día 18, eso pasa por respetar precios de cierre por encima de 15,65. Se puede mantener incluso acumular posiciones”, ha destacado.

Además, Roberto Moro ha repasado la situación de dos de los grandes títulos del Ibex, Iberdrola y ACS, “Iberdrola tiene el soporte muy próximo en 6,40, ha roto la directriz alcista y la resistencia es la que nos acaba de dejar en 6,80”. En cuanto a ACS, “sí, yo me saldría de ACS, sin más. En cuanto a Europac el aspecto técnico es envidiable, el aspecto técnico es alcista y no veo motivo para no entrar. La secuencia es magnífica”.

Tras la fusión con Siemens, para Roberto Moro, analista de APTA Negocios, Gamesa es un título en el que solo entraría a corto plazo si confirma por encima de los 19,60 euros.

PUBLICIDAD

Respecto a otros dos valores del Mercado Continuo, Moro ha indicado que “FAES está en un movimiento tan lateral que resulta incluso aburrido, al menos aguanta el soportazo en 3,08”. Respecto a Ezentis “nos deja el soporte claro en 0,63, no está teniendo alegría en la recuperación, pero también es verdad que se puede dilatar muchísimo en el tiempo”.