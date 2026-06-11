Creand AM ve ilógica otra subida de tipos del BCE y descarta niveles extremos en el crudo

La gestora Creand ha considerado que no tiene sentido la más que probable subida de un cuarto de punto de los tipos de interés por parte del BCE mañana jueves, al tiempo que ha destacado que el crudo no ha llegado a los niveles más extremos que descontó el mercado.

En una presentación para analizar y explicar las perspectivas de los mercados, el director general de Negocio e Inversiones en España de la gestora especializada en banca privada del grupo Creand, Luis Buceta, y el director de Inversiones, Miguel Ángel Rico, han explicado la enorme liquidez que existe en el mercado lo que favorece a los activos financieros a pesar de la complicada situación geopolítica.

Centrándose en la política monetaria y ante la casi segura por el BCE de una subida de tipos del 2 % al 2,25 %, los responsables de Creand AM han destacado que no apoyan esta decisión, que la entidad va a tomar por «precaución» ante el alza de la inflación y después que en el año 2022 actuaran tarde, pero han precisado que el momento actual no es comparable con el de hace cuatro años, en el que la inflación ya estaba alta antes de la invasión Rusia a Ucrania.

Han explicado que lo más destacado de mañana serán las declaraciones posteriores a la subida que haga la presidenta del organismo, Christine Lagarde, por los siguientes pasos a dar por el BCE, aunque descartan que se vayan a seguir produciendo alzas.

En el año 2022 el crudo se fue a niveles muy altos

En el caso de la Fed, consideran que en los próximos meses se mantendrán sin cambios los tipos de interés, en el 3,50-3,75 % actual.

Respecto al petróleo, Buceta y Rico han apuntado que el principal riesgo para los mercados no llegó sólo hasta donde puede subir sino durante cuánto tiempo se va a mantener elevado si no se normaliza la situación en el estrecho de Ormuz.

Han explicado que la razón por la que el barril no se ha ido a 150 dólares es por el aumento de las exportaciones de crudo por parte de EE.UU. y la caída de las reservas chinas respecto a años anteriores, compensando ambos factores el flujo que pasa por el estrecho de Ormuz.

En este sentido, Rico ha recordado que en el año 2022 el crudo se fue a niveles muy altos y se mantuvo hasta cerca de 11 meses con precios elevados y ha explicado que un 20 % de subida del precio del crudo se traduce en un 10 % de subida en precio gasolina, y eso a su vez conlleva subida de la inflación del 0,3 %.

En lo que respecta a la renta variable, Creand AM mantiene una posición neutral tras el fuerte rebote experimentado, destacando los resultados empresariales especialmente en EE.UU., con unas revisiones de beneficios que continúan al alza apoyadas en parte por el impacto de la Inteligencia Artificial (IA), que lejos de destruir empleo lo creará, por lo que ha considerado que la postura debe ser estar invertidos de forma más selectiva y aprovechar la dispersión por sectores, regiones y compañías.

Creand AM ve atractivo el sistema financiero europeo

Creand AM ve atractivo el sistema financiero europeo, con valoraciones razonables y una buena capacidad de generación de beneficios, así como las ‘utilities’; y en los mercados emergentes, especialmente si el dólar pierde fortaleza a medida que se normalice el precio del petróleo, mientras que se muestra constructiva en el caso del euro y el yen frente al dólar a largo plazo.

En renta fija, la entidad ve una oportunidad gradual tras el repunte de las rentabilidades, y destaca los bonos ligados a la inflación, y se muestra cauta ante el elevado volumen de emsiiones previsto tanto por los gobiernos como por las grandes tecnológicas, cuyas necesidades de financiación vinculadas a centros de datos de datos e IA pueden seguir presionado al mercado primario.

Por otro lado, en el caso del oro, la gestora se muestra positiva aunque ha advertido que la subida del metal dorado no va a ser al ritmo que lo ha hecho durante el último año y medio.

En la presentación del encuentro, el consejero director general de Creand AM, Marcos Ojeda, ha recordado que cerraron un 2025 histórico con un crecimiento del 31 % y un volumen de negocio de 6.801 millones de euros, aunque actualmente ya superan los 7.000 millones de euros.