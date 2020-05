¿Cuándo se puede volver a jugar al Euromillones, Primitiva, Bono Loto o El Gordo?

Loterías y Apuestas del Estado ya tiene diseñado un plan de desescalada para reabrir la posibilidad de apostar a sus juegos Euromillones, Primitiva, Bono Loto, El Gordo de la Primitiva, así como para comprar décimos de la Lotería Nacional, suspendidos todos ellos desde la declaración del estado de alarma hacer ahora ya dos meses.

Durante todo este tiempo sólo se ha podido jugar en la web de la ONCE al Eurojackpot, un juego de ámbito europeo similar al Euromillones, pero que no fue suspendido al celebrarse en Helsinki, Finlandia. La ONCE, sin embargo, no ha comunicado aún ningún plan de desescalada.

Este es el plan de desescalada de Loterías y Apuestas del Estado