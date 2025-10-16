Cultura Emprende se hace eco con la convocatoria de la XXI Edición de los Premios Joven Empresario de Madrid

El certamen reconocerá el talento, la innovación y la resiliencia del emprendimiento madrileño

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid), organización de referencia de la Comunidad de Madrid, ha abierto la convocatoria de la XXI Edición de los Premios Joven Empresario Madrid, cuyo plazo de inscripción finaliza el 10 de noviembre de 2025.

Los galardonados se darán a conocer en la ceremonia de entrega que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el Auditorio del Banco Sabadell (C/ Serrano, 71, Madrid).

Como cada año, este evento se ha consolidado como una de las citas de referencia en el ecosistema emprendedor madrileño, reuniendo a empresas, jóvenes empresarios, referentes institucionales y representantes de organizaciones empresariales.

Los premios ponen en valor aquellos proyectos que, en un contexto marcado por la transformación digital, los retos económicos y sociales y la necesidad de sostenibilidad, han sabido crecer, consolidarse y convertirse en agentes de cambio.

RECONOCIMIENTOS EN SEIS CATEGORÍAS

Los galardones, que cuentan con el patrocinio de Madrid Emprende y el apoyo institucional de Ángel Niño, Concejal Delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, distinguen proyectos en seis categorías:

– Madrid Emprende

– Madrid Innovation

– Nuevo Madrileño Emprendedor

– FEMXA Impacto Social

– PYME Trayectoria Empresarial

– Mejor Joven Empresaria

El jurado valorará aspectos como el modelo de negocio, la sostenibilidad, el potencial de crecimiento, la internacionalización, la innovación en productos y procesos, así como el liderazgo y el impacto social y económico en Madrid y su región.

Los participantes deberán presentar la documentación requerida antes del 10 de noviembre, bien de forma presencial en la sede de AJE Madrid (C/ Matilde Díez, 11 – 28002 Madrid), o por correo electrónico a [email protected].

UN ESPACIO PARA LA INSPIRACIÓN Y LA VISIBILIDAD

Además de premiar el esfuerzo de los emprendedores, la gala será un espacio de encuentro entre referentes empresariales, instituciones y jóvenes empresarios, que contribuye a dar visibilidad a los proyectos más innovadores y transformadores de Madrid y de la Comunidad.

Para Sandra Cerrada Sánchez, presidenta de AJE Madrid, “estos premios son el reflejo de una generación que no se conforma con soñar, sino que trabaja cada día para convertir sus ideas en realidades que transforman Madrid.”

Cerrada añade: “Desde AJE Madrid queremos ser el impulso que acompañe a los jóvenes empresarios en este camino, convirtiendo su talento en motor de innovación, sostenibilidad y crecimiento para nuestra región.”

ANTECEDENTES Y PREMIADOS 2024

En la edición anterior, los premios contaron con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y Madrid Emprende, junto con la participación de autoridades como Ángel Niño, Concejal Delegado del Área de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Miguel Garrido, Presidente de CEIM; y Ángel Asensio, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.

Entre los premiados de 2024 destacan:

– Madrid Emprende: Gobo Productions (Antonio Pérez)

– Nuevo Madrileño Emprendedor: Floristería Valeramos (Mihaela Ceban)

– Impacto Social: Evento Sin Residuos – “Vaso Verde” (José Laorden)

– PYME Trayectoria Empresarial: Paradise Events (Álvaro Tomás García y Javier Medina)

– Mejor Joven Empresaria: Kolibri (Marta Oderiz)

– Madrid Innovation: Screensor Tech (Miguel Grañena)

– Trayectoria Profesional: Juanma Romero (periodista y presentador de Emprende, TVE)