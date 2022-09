Cultura invierte 250.000 euros en recuperar la ‘Panera’ de Villagarcía de Campos (Valladolid)

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, visitó hoy el Castillo de Villagarcía de Campos para conocer de primera mano la recuperación de la antigua panera, una actuación en la cual el Ejecutivo autonómico ha invertido alrededor de 250.000 euros con el objetivo de que pueda albergar en el futuro actividades culturales.

En declaraciones a Ical, Santonja recalcó el “giro decisivo” en la política patrimonial emprendido por el nuevo Gobierno autonómico de coalición, y recalcó su apuesta por la “sostenibilidad en la intervención pública” y no limitar las actuaciones a los meros trabajos de restauración, sino apostar por “nuevas fórmulas de gestión del patrimonio cultural” desde “una óptica moderna” que se sostiene en la concertación institucional.

“Hay que cambiar el criterio. No se trata de recuperar y de restablecer un bien, para luego dejar que vuelve a iniciar su proceso de deterioro. Todo se tiene que hacer con un criterio de sostenibilidad y de reutilización; el patrimonio no puede ser una sucesión de ruinas que se atajan y que cinco años después vuelven a estar deterioradas, hay que hacer una política sostenible y en eso estamos. Es un reto pero nosotros estamos aquí para plantearnos retos, no para hacer las cosas que se han venido haciendo siempre, mejor, peor o incluso muy mal”, sentenció.

Según expuso, “la recuperación de la panera del Castillo era fundamental”. “No hay tantos edificios así; evidentemente hay que cuidar todo el patrimonio, pero mucho más cuando hablamos de edificios singulares. Desde aquí se ha sacado una serie de restos, se ha consolidado la estructura y se ha salvado la panera. Nuestro patrimonio es inmenso y siempre me ha interesado todo lo relacionado con él. Me abruma la inmensa tarea que tenemos por delante, aunque creo que ya estamos poniendo las cosas en su sitio”, señaló.

La actuación realizada en la panera ha consistido en la recuperación del volumen del edificio, reconstruyendo sus muros y cubierta, a la vez que se realizaba una excavación arqueológica. Ha servido para preservar el edificio, proteger los restos arqueológicos descubiertos y crear un espacio libre para actividades culturales.

Santonja resaltó que este proyecto es una oportunidad de crear valor y favorecer el desarrollo económico sostenible a nivel local a través del patrimonio cultural, como “recurso intrínseco y no deslocalizable”. Asimismo, agradeció al Ayuntamiento su participación, con la acometida de la escalera de acceso a la panera, la renovación de los tótems informativos y las actuaciones de difusión que vienen promoviendo en colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid.

La Junta de Castilla y León viene trabajando con el Ayuntamiento de Villagarcía de Campos, la Diputación Provincial de Valladolid, la Universidad de Valladolid, la Asociación Amigos de la Historia de Villagarcía de Campos, el Arzobispado de Valladolid y la Compañía de Jesús para la valorización del patrimonio cultural de esta importante villa en el marco del proyecto QU1554 Juan de Austria. La Colegiata, los espacios verdes, la conducción de agua del siglo XVI, la iglesia parroquial y el castillo forman parte de la riqueza cultural y natural de Villagarcía de Campos.

Apuesta por el mundo rural

Precisamente sobre el castillo, la Consejería ha llevado a cabo desde 2014 una serie de actuaciones encaminadas a su puesta en valor y a incentivar la visita al mismo. Se ha acometido la limpieza de algunas zonas, la consolidación de muros y de la torre, la realización de estudios arqueológicos, la incorporación de medidas para hacer accesible el bien, la instalación de señales informativas que facilitan la comprensión del mismo y el acondicionamiento del interior, permitiendo el recorrido de forma didáctica y ordenada y aprovechando los espacios para la realización de pequeños eventos. Todo ello ha supuesto una inversión de 170.000 euros a los que hay que sumar los casi 250.000 euros de la restauración de la panera.

Por su parte, el alcalde del municipio, César Herrero, subrayó que las actuaciones acometidas en ese entorno en la última década “están despertando el interés de la gente”, que se acerca al municipio a conocer otros puntos de interés de la localidad como la Colegiata de San Luis o el jardín anejo de la orden religiosa.

El consejero quiso además tener un recuerdo explícito con uno de los vecinos ilustres del municipio, el Padre Isla, al que consideró uno de sus escritores “favoritos”, y con el jesuita Gonzalo Martínez, fallecido en abril de 2015 y responsable de “investigaciones absolutamente memorables” en torno al Cid, con publicaciones como ‘El Cid histórico’. “Vamos a seguir invirtiendo en Villagarcía porque apostamos por la España rural. Hay quien lo llama la España Vacía pero no es cierto, porque aquí hay gente viviendo; seremos más o seremos menos, pero aquí hay gente y no somos la España vacía, somos la España que resistimos”, remachó.