De la Hoz (PP) teme que el Gobierno actúe como los mafiosos en el caso del IVA

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, expresó hoy su temor de que el Gobierno de España actúe como en la legislatura pasada y se comporte como los “mafiosos”, que primero quitan lo que es de uno, para luego pedir un “rescate”, que sería el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez actuó así en el pasado al incluir el pago de los 142 millones de euros del IVA de diciembre de 2017 en las fallidas cuentas de 2019.

En la comparecencia posterior a la Junta de Portavoces, Raúl de la Hoz, confió en que en esta ocasión el Gobierno de España no lo haga y no sea “tan rastrero” como lo fue a su juicio en el pasado. Por ello, el portavoz ‘popular’ anunció que presentarán una proposición no de ley para su debate en el próximo pleno de las Cortes, que comienza el próximo martes 4 de febrero, el primero de este periodo de sesiones.

Al respecto, Raúl de la Hoz argumentó que la iniciativa pide que el Gobierno pague “sin excusas” y de forma “inmediata” los 142 millones pendientes, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya trasladado que la liquidación de esa cantidad, correspondiente al último mes de 2017, ha expirado. Insistió en que se trata de un “auténtico chantaje” a las comunidades, puesto que recordó tienen pendiente el cobro de 2.500 millones de euros.

De la Hoz, por ello, solicitó el apoyo a la proposición del Grupo Socialista, ya que recordó el texto está “prácticamente” calcado al que se aprobó en el parlamento de Castilla-La Mancha, donde gobiernan los socialistas. El portavoz del PP lamentó que la unidad sea posible con el PSOE en la comunidad vecina y no se produzca, en torno a esta cuestión en Castilla y León.

Por ello, se preguntó si le interesa al PSCyL que los 142 millones lleguen a la Comunidad, porque recordó ese dinero es de la comunidad y de sus ciudadanos, como apuntó reclaman desde Aragón y Extremadura. Raúl de la Hoz recalcó que a los socialistas no les interesa que mejoren las políticas sociales de la Comunidad, porque han tomado la “bandera” del “cuanto peor mejor”.

De esta forma, el portavoz ‘popular’ señaló que los socialistas tendrán la oportunidad de retratarse con su voto a esta iniciativa, sobre la que recordó ya se pronunciaron en contra, si bien esta vez reiteró que no hay “excusas”. Además, recordó que la ministra de Hacienda prometió en la pasada campaña electoral que se pagaría el IVA pendiente y recalcó que el Ejecutivo puede aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes un decreto para ordenar el abono de las cantidades pendientes y convalidarlo en el Congreso de los Diputados.

De la Hoz también señaló que el recurso contencioso administrativo impulsado por la Comunidad de Madrid tendrá efectos sobre el resto de comunidades, a las que tampoco se les ha pagado el IVA de diciembre de 2017, una cantidad que quedó pendiente al modificarse el sistema por el que se liquida este impuesto a las autonomías durante la etapa del gobierno de Mariano Rajoy.

También la iniciativa del Grupo Popular solicita al Gobierno la convocatoria de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se presente en este órgano la propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, una vez que recordó el PSOE ha incluido la petición de alguno de sus socios en el pacto de gobierno.