De la Hoz sugiere a Tudanca que pida a Puente las facturas de sus vacaciones

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, se preguntó hoy si desde el PSOECyL buscan “decencia y dignidad para todos o solamente para los que están enfrente”, tras el rechazo de los grupos parlamentarios de PP y Cs a la petición de comparecencia en las Cortes del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que informe de la situación y funciones del asesor Ignacio Cosidó vinculado por la policía al caso Kitchen.

“Si el PSOE quiere ser útil y transparente en materia de corrupción, resultaría bastante más creíble si no solo nos exigiera a nosotros responsabilidades por algo que aún no es nada», remarcó de la Hoz, para concluir: «Ssería más útil para la ciudadanía, para la transparencia y para la dignidad de las instituciones de la Comunidad que le pidiera al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que aporte las facturas de sus vacaciones, para que no haya duda de quién se las paga”.

De la Hoz lamentó en declaraciones a Ical que estos días, mientras el Gobierno autonómico y el presidente de la Junta trabajan «de forma denodada» para «salvar vidas y conseguir que la tasa de incidencia del COVID sea la tercera más baja de España», la oposición socialista en Castilla y León «se dedica a intentar dar patadas en las espinillas a la Junta, unos días detrás de una pancarta, otros aplaudiendo a Bildu y a Esquerra Republicana, y otros días llamando la atención con cuestiones absurdas como han hecho hoy”.

En ese sentido, apuntó que, a los ciudadanos de Castilla y León, el PSOE «le resultaría bastante más útil si en lugar de hacer electoralismo de la desgracia» dedicara su tiempo «a intentar evitar que el Gobierno de España haya anunciado un plan de choque en el ámbito económico con cero euros en ayudas directas”.