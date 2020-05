Día 51: Diario del estado de Alarma; el Estado soy yo, detrás de mí, el caos y la muerte, apunta Pedro Sánchez

La fase 0 o de preparación de la desescalada ha comenzado hoy en España con un tenso debate político sobre la prórroga del estado de alarma: el PNV y ERC valoran no apoyarla, al igual que el PP, que defiende que ya no tiene “ningún sentido”, y el Gobierno presiona con advertencias y apelaciones al “caos” sanitario y económico. El Estado es Pedro Sánchez, detrás de él, el caos y la muerte, se han encargado desde las filas del PSOE y Unidas Podemos de lanzar ese mensaje esta jornada, la 51, del estado de alarma. Los españoles, por su parte, cada vez más hasta los…

En la quincuagésima primera jornada del estado de alarma, apenas han reabierto, bajo cita previa, los primeros pequeños comercios no alimentarios, representados como ningún otro por las peluquerías, que fuentes del sector cifran en la mitad las reaperturas, mientras el resto del pequeño comercio apenas ha subido la persiana el 15% ante la improvisación del Gobierno y por unas restricciones que hacen que lo que era un buen negocio se convierta en una pesadilla.

Estos son los principales titulares del día:

– Pedro Sánchez: el Estado soy yo; detrás de mí, el caos y la muerte por coronavirus

– Casado asegura que no tiene sentido prorrogar el estado de alarma

– Echenique, cuyo jefe Iglesias es el responsable de los miles de fallecidos en residencias, culpa a PP de los futuros muertos

– Sanidad no cambiará, por ahora, la franja horaria de paseo de los niños pese al calor

– Los muertos por coronavirus (164) se sitúan por segundo día consecutivo por debajo de los 200. La única desgracia es que ya superan ampliamente los 25.000 ‘oficiales’.

– ¿Por qué Portugal tiene unos datos tan buenos de coronavirus? ‘Venía del este y ellos están un poco más al oeste’ según Ribera