Día 59: Diario del estado de alarma; Sánchez quiere ahora prórrogas de mes en mes

El Gobierno se siente muy cómodo con el estado de alarma, legislando su agenda compartida con Unidas Podemos,, dando pocas o ninguna explicación, y ha comenzado a negociar una quinta prórroga este martes de un mes y no los 15 días habituales. Esto le va a permitir seguir con el poder absoluto en una democracia que se ve amenazada con los devaneos de su presidente, Pedro Sánchez, que atrae a sus filas del Frente Popular al partido de Ciudadanos liderado por Inés Arrimadas, que ahora aspira como mucho a ser bisagra del PSOE.

El sector turístico no da crédito a lo que está pasando. Hoy ha mostrado hoy su estupor y sorpresa ante el nuevo giro dado por el Gobierno, que no será el último, en la crisis del coronavirus que condena a las empresas y a sus empleados a un paro de larga duración. De no tomar ni siquiera la temperatura a los turistas que llegaban en marzo y abril a España, “porque tendríamos como mucho 10 casos”, palabra del doctor Simón, y no se un bulo, se ha pasado a decretar su cuarenta de 14 días a partir del próximo viernes, día 15. La WTTC se ha preguntado que imagen da España con esa medida cuándo sus países vecinos no la toman y sí adoptan, en cambio, otras acciones para restablecer la movilidad internacional, de capital importancia para muchas economías.

Estos son los principales titulares del día:

– El Gobierno se siente muy cómodo con el estado de alarma: ultima ampliarlo de mes en mes

– El Gobierno invita a Ciudadanos a sumarse a Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, Compromís…

– 116 familias presentan una querella contra los 23 miembros del Gobierno en el Supremo

– El Gobierno tras decretar la cuarentena a turistas: ‘Los estamos esperando’