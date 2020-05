Día 66: Diario del estado de alarma… los españoles, económicamente mejor que antes del coronavirus, mientras Iglesias arenga a sus tropas

El estado de alarma se prorrogará otros 15 días, hasta el 7 de junio, tras llegar a un acuerdo el Gobierno con Ciudadanos, que ve como siguen dimitiendo sus diputados por ese apoyo a los socialistas y a su frente popular, formado por todos, menos por los que creen en España.

PUBLICIDAD

Ese estado de alarma permite, entre otras cosas, ordenar a la Policía a tomar las calles para frenar o intimidar a los manifestantes contra la gestión de Pedro Sánchez de la crisis del coronavirus e incluso lleva a Pablo Iglesias arengar a sus ‘tropas’ para que realicen escraches en las casa de Abascal o de otros dirigentes políticos contrarios a ellos, tras el última sufrida por él en su casa de más de 2.300 metros cuadrados, con jardín y piscina, en Galapagar, localidad de la sierra norte y rica de Madrid.

En la sexagésima sexta jornada del estado de alarma, los españoles, según el CIS, no tiene problemas económicos, el y el 70% considera que su situación económica personal es buena o muy buena. Lo que no se sabe, pero está en ello Iker Jiménez de Cuarto Milenio, es donde está el millón de parados del últimos mes o los tres millones que han acabdo en ERTE que no han participado en la encuesta del CIS, que por cierto, da por buena o muy buena todas las acciones realizadas por el Gobierno; estado de alarma, confinamiento, mascarillas, sí mascarillas, no, rebajas, sí, rebajas, no… etc, realizadas por el Gobierno. Lo que no ha aclarado el CIS es si con esto del confinamiento las encuestas se han realizada en las sedes del PSOE y Unidas Podemos.

Estos son los principales titulares del día:

PUBLICIDAD

– Ciudadanos da otra prórroga a Sánchez y a su estado de alarma por 15 días

– Los empresarios ven innecesario que España siga en estado de alarma

– Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, llama a manifestarse ante la casa de Abascal

– La Policía toma las calles de Madrid para detener la décima protesta vecinal en Madrid