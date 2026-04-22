Diaphanum refuerza su presencia en el norte con un nuevo fichaje en Bilbao

Diaphanum SV continúa impulsando su crecimiento territorial con la incorporación de Borja de Pérdigo Ondarroa como gestor de patrimonios en su oficina de Bilbao. Con este movimiento, la firma refuerza su posicionamiento en la zona norte, considerada estratégica dentro de su desarrollo en banca privada.

La oficina de Bilbao queda así consolidada con un equipo de 14 profesionales, de los cuales más de la mitad forman parte del área de Front Office. Esta estructura ha permitido a la entidad ganar presencia en el mercado de banca privada en el norte de España, ofreciendo servicio no solo en el País Vasco, sino también en Navarra, La Rioja y Cantabria.

Este refuerzo se suma a la reciente apertura de una nueva oficina en Vitoria, con la que Diaphanum amplía su cobertura en Álava y sigue fortaleciendo su propuesta de asesoramiento financiero independiente.

Por su parte, Borja de Pérdigo cuenta con una trayectoria internacional en mercados financieros, con experiencia en servicios de inversión y relación con clientes corporativos en Royal Bank of Canada, donde ha desarrollado su carrera en centros financieros como Luxemburgo, Londres y Toronto.