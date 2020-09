Díaz Villarig diagnostica un “gravísimo peligro” en la sanidad y culpa a Igea

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, denunció hoy que no se puede seguir actuando como el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, que está organizándolo todo “sin ser el consejero de Sanidad” y además “los resultados no son los óptimos”, lo que se refleja en “el sufrimiento” de los ciudadanos y que esté “en gravísimo peligro” el sistema sanitario tal cual lo conocemos.

Díaz Villarig, que presidió en Segovia la reunión del pleno ordinario del Consejo, argumentó que no se puede permitir que los ciudadanos perciban que “el culpable” de la situación actual es “la persona que tiene delante, el médico” porque “los médicos”, como el resto de profesionales sanitarios, “no tienen la culpa de nada” sino que la tienen los que gestionan, la Consejería de Sanidad y quién “está detrás” el vicepresidente y portavoz Francisco Igea.

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León planteó a los presidentes provinciales la urgente necesidad de exigir “reuniones al más alto nivel” con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y con todos los grupos políticos del arco parlamentario de Castilla y León para hablar, remarcó, tanto de lo que se avecina con una segunda ola de la pandemia como del futuro del sistema sanitario de la Comunidad que está arrastrando unos problemas “brutales” con la desesperación de los usuarios que no perciben que estén teniendo una buena asistencia sanitaria.

“Que se tomen las medidas oportunas porque es necesario un cambio de rumbo”, argumentó, ante el aumento de las listas de espera y la paralización del sistema sanitario para las personas que están esperando “para que les vean o para operarse”. Díaz Villarig fue claro y rotundo durante toda su comparecencia ante los medios, exigiendo que exista “consenso” porque sólo así “podremos salir adelante”.

En su opinión, no es de recibo que la representación oficial del colectivo médico no haya sido escuchado ni recibido en estos últimos meses. “La representación de los médicos la tenemos lo que la tenemos”, remarcó, “y hace más de cuatro meses que no ha reunido ni nos ha llamado para nada de la Consejería de Sanidad y desde el Gobierno.

Para los médicos de la Comunidad por “prepotencia” se está poniendo en “gravísimo peligro” la el acto fundamental y “esencial” del sistema sanitario, la relación entre el paciente y el médico. Según Díaz Villarig debería de estar protegido, “ser patrimonio de la Humanidad”, la relación entre el médico y su paciente y lamentó, una vez más, “las dificultades por cómo se está planteando ya que el ciudadano no tienen la asistencia que desea” porque sólo hay “un cinco por ciento como mucho un diez por ciento de eficiencia de la llamada telemedicina”, lo que está provocando “un malestar brutal en los ciudadanos”.

La denuncia pública que los médicos hacen ante la opinión pública es que “el sistema sanitario de Castilla y León está en peligro si no se toman las medidas pertinentes”. El descontento comienza e la Atención Primaria, en la puerta de entrada de la sanidad y exigieron a la Junta que les escuchen porque están dispuestos, dijo Díaz Villarig, “a aportar todo absolutamente todo lo que está en nuestra mano para mitigar el dolor y el sufrimiento de los ciudadanos y de los sanitarios, especialmente los médicos”.

Díaz Villarig agradeció el esfuerzo de los médicos segovianos en la defensa de esta provincia y de sus ciudadanos porque Segovia “fue la peor provincia donde más se sufrió la pandemia”. Los segovianos y su sistema sanitario fueron los que tuvieron “un mayor sufrimiento de toda España”.

Desde el Colegio Regional hicieron todo lo posible, “a medio plazo de la pandemia” para que la Consejería de Sanidad se diera cuenta de los grandísimos efectos de la enfermedad y comenzaran los traslados de pacientes a UVIS de otras ciudadanos y el traslado de sanitarios para reforzar y dar descanso al personal de esta provincia.

“Lo que viene ahora es igual o peor y hay que evitar que ocurra lo mismo”, sostuvo Díaz Villarig. Si no funciona bien la Atención Primaria, en unos pocos días, se saturarán las Urgencias de los hospitales, y después vendrán los problemas en las Unidades de Cuidados Intensivos. “Teníamos un buen sistema sanitario pero estos problemas nos han llevado situaciones extremas y hay tomar las medidas necesarias”, sentenció.

El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León pide evitar a toda costa que se vuelva a para todo el sistema sanitario, como pasó hace sólo unos meses, con apenas quirófanos para poder hacer intervenciones quirúrgicas o la suspensión de las consultas en los distintas especialidades médicas.