‘Dimite’ un alto cargo de la Junta acusado de plagio

El director general de Innovación y Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León, Bienvenido Mena, renunció hoy, de forma voluntaria, a su cargo, tras denunciarse que hace años plagió varios artículos. La Junta agradece su gesto por mostrar la diferencia y ofrecer un “espejo” al presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Senado, Manuel Cruz.

PUBLICIDAD

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia y Ordenación del Territorio, Francisco Igea, anunció la renuncia de Bienvenido Mena que este miércoles había explicado en un comunicado que el plagio, denunciado por el Grupo Socialista, fue un «error del pasado» por la que había pedido disculpas en el pasado.

Igea señaló que no le “gustan” los “hechos” y añadió que la renuncia es un gesto “voluntario” que le “honra” y remarcó que es una persona “honesta”, como en su opinión ha demostrado con esta decisión, mientras otros dirigentes políticos no han dejado sus responsabilidades pese a existir acusaciones de plagio sobre ellos. Además, relató que se trata de unos hechos “conocidos” hace 20 años, de los que él no tenía conocimiento.

Por ello, justificó que Bienvenido Mena, anterior director provincial de Educación en Salamanca y delegado territorial de la Junta en esta provincia, fue elegido por su “experiencia” y su “currículo”. Además, señaló que su elección fue acertada porque tras difundirse el plagio, él mismo ha renunciado a su cargo de director general de Innovación.

PUBLICIDAD

También el vicepresidente y portavoz recalcó que los textos que fueron plagiados no ha tenido efectos sobre el desarrollo profesional de Bienvenido Mena, puesto que a diferencia de otros casos, en los que replicó no se asumen las responsabilidades, no corresponden con tesis doctorales o libres que se vendan y que reporten ingresos.

“Hasta dónde va a meter la mano el PSOE en el cubo de la basura, hasta que año, hasta dónde” se preguntó Francisco Igea en relación a la estrategia que en su opinión están ejerciendo los socialistas como oposición en Castilla y León, a quienes los acusó de dedicarse a “revolver en el cubo de la basura”.

Igea les invitó de manera “urgente” a modificar su actitud en relación al gobierno bipartito de PP y Ciudadanos puesto que aseguró que están instalados en la “descalificación” continua y en la búsqueda de “basura” de todos los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos de la administración autonómica.

Por último, Francisco Igea defendió que la Junta lleva ya dos meses trabajando por la Comunidad y adoptando medidas. Además, recurrió a una cita de Hamlet para advertir que si todos fueran tratados en función de lo que se merecen nadie se libraría “del azote”.