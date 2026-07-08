Dunas Capital Real Estate financia con 31 millones una plataforma logística en Málaga

Dunas Capital Real Estate ha cerrado un acuerdo de financiación de 31 millones de euros con Cheyne Capital para desarrollar una plataforma logística de 36.000 m2 en el Puerto Seco de Antequera (Málaga), alquilada íntegramente a Ontime Logística Integral, según ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

La instalación, que se levantará sobre una parcela de 63.000 metros cuadrados, incorporará tecnología de almacenamiento en frío «tritemperatura», con más de 20.000 m2 habilitados para temperatura controlada, tanto positiva como negativa. El proyecto sigue criterios de construcción sostenible, con sistemas de generación de energía verde orientados a alimentar los equipos de refrigeración.

El consejero delegado de Dunas Capital Real Estate, Miguel López Puche, ha destacado que el proyecto consolida a la compañía en el desarrollo logístico de cadena de frío, mientras que el director para la Península Ibérica de Cheyne Capital Real Estate, Javier Quintela, ha agregado que la operación refleja su confianza en el mercado logístico ibérico.

Cheyne Capital, con sede en Londres, gestiona cerca de 15.000 millones de dólares en inversiones alternativas.

La operación se ha estructurado por Dunas Capital Real Estate y asesorada por su unidad Dunas Capital Debt. El activo se suma a la cartera logística de la compañía, que gestiona más de 4,5 millones de m2 de superficie industrial neta en España, con más de 255.000 m2 operativos en Noblejas (Toledo), Chiloeches (Guadalajara), Loriguilla (Valencia), Castellbisbal (Barcelona) y Antequera (Málaga).