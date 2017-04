MIGUEL NAVARRO| Paulo Dybala ha cerrado la puerta al Real Madrid de manera pública. El joven talento de la Juventus aprovechó su doblete ante el Barça para reiterar en los medios de comunicación su intención de renovar por el cuadro transalpino. De esta manera, el argentino zanja el debate sobre su salida el próximo verano



“Yo estoy muy feliz en la Juventus, mi renovación está muy cerca, la gente me quiere mucho y voy a darle más felicidad a los hinchas”, afirmó Dybala al término del encuentro.

El argentino se mostró cansado de la eterna comparación con Messi: “Messi es Messi, el que juega en el Barça, yo soy Paulo. Estoy contento, pero sabemos que no termina aquí y no será fácil en el Camp Nou. Yo trato de disfrutar lo que me toca vivir en estos momentos y no pensar en lo que pasará mas adelante. Haré todo lo posible para llegar lejos”.

El Real Madrid siempre pensó en Dybala como opción de futuro

El club blanco siempre tuvo en su agenda al mediapunta argentino. Sin embargo, son conscientes de que un traspaso a gran escala superaría los 100 millones de euros por el jugador y desde Concha Espina tienen dudas sobre si merece esa cantidad.

En el Real Madrid piensan de cara al próximo verano en Hazard y Mbappé como opciones ofensivas. El primero si cerraría la puerta a Dybala. En el club blanco entienden que Hazard si merece esa cantidad económica puesto que es un jugador más hecho en la élite. La posible llegada de Mbappé no cerraría las puertas al argentino siempre y cuando salga James.



Con el doblete al Barça, Dybala se posiciona como un candidato más al Balón de Oro esta misma temporada. Sin embargo, con sus declaraciones pone en evidencia su intención de seguir en la Juventus al menos una temporada más.