EBRO presenta su nueva propuesta de movilidad eléctrica urbana, accesible y Made in Spain

El fabricante español EBRO sumará en breve a su amplia oferta comercial un nuevo vehículo 100% eléctrico -aún como prototipo- de corte urbano y que llega para reforzar su posicionamiento en el ámbito de la movilidad sostenible. Este vehículo, cuyo nombre definitivo se dará a conocer próximamente, representa una nueva interpretación del automóvil compacto adaptado a las necesidades actuales de uso, combinando electrificación, accesibilidad y funcionalidad.

La futura versión de producción de este modelo se fabricará en la EBRO Factory de Zona Franca, en Barcelona, consolidando el compromiso de la marca con la reindustrialización y el desarrollo de una base productiva sólida en España. Su comercialización está prevista para el próximo invierno, momento en el que se darán a conocer sus especificaciones definitivas.

Con esta propuesta, EBRO amplía su estrategia multienergía incorporando una solución específicamente orientada al entorno urbano y periurbano, en un contexto en el que la electrificación del parque automovilístico avanza de forma sostenida y en el que la accesibilidad económica se consolida como uno de los principales factores de decisión de compra.

El nuevo EBRO eléctrico se presenta como primicia, adelantando las líneas maestras del modelo de producción que tendrá como objetivo ofrecer una alternativa real y competitiva dentro del segmento de los utilitarios eléctricos.

Posicionamiento: electrificación accesible y uso real

El planteamiento del modelo responde a una idea clara: hacer accesible la movilidad eléctrica en el uso cotidiano. En un contexto en el que el vehículo eléctrico ha avanzado principalmente en segmentos de mayor precio y tamaño, EBRO apuesta por una propuesta centrada en la funcionalidad, la eficiencia y el coste razonable.

El vehículo se sitúa en el segmento de los utilitarios compactos, con carrocería de cinco puertas y una configuración pensada para ofrecer un uso real. No se trata de un vehículo urbano limitado, sino de un coche capaz de asumir el día a día del usuario, incluyendo desplazamientos urbanos, periurbanos e incluso usos interurbanos puntuales.

Desde el punto de vista conceptual, recupera los principios fundamentales del automóvil ciudadano, como son las dimensiones contenidas, la facilidad de uso, la eficiencia energética y un coste de utilización optimizado. Al mismo tiempo, adapta estos valores a un nuevo escenario en el que la electrificación no es únicamente una opción tecnológica, sino una respuesta directa a la evolución regulatoria, a la transformación de las ciudades y al cambio en los hábitos de movilidad.

El nuevo EBRO eléctrico se encuadra en la categoría de los utilitarios compactos de cinco puertas, con una configuración pensada para ofrecer un uso real y versátil. Presenta unas dimensiones en el entorno de los 4,2 m de largo, con una batalla de 2.700 mm, lo que permite configurar un coche de cinco plazas reales, acercándolo a un compacto capaz de asumir el papel de vehículo principal en determinados perfiles de cliente.

El diseño refleja un enfoque funcional y contemporáneo, con líneas limpias y volúmenes optimizados para maximizar el espacio interior dentro de unas dimensiones contenidas. La estética combina elementos de robustez, como las protecciones inferiores en contraste, con un lenguaje formal amable y accesible, alejándose de planteamientos agresivos para reforzar su carácter urbano. La integración de soluciones aerodinámicas, como las llantas parcialmente carenadas, evidencia además un claro enfoque hacia la eficiencia energética, alineado con la naturaleza eléctrica del modelo.

En el interior, el modelo adopta un planteamiento claramente digitalizado, con una arquitectura basada en doble pantalla compuesta por un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas y una pantalla central multimedia de 15,6 pulgadas. Este sistema concentra la mayor parte de las funciones del vehículo, simplificando la interacción y mejorando la experiencia de uso, especialmente en entornos urbanos. El sistema de infoentretenimiento se apoya en plataformas de alto rendimiento, con soluciones basadas en arquitectura Qualcomm Snapdragon, orientadas a garantizar fluidez, conectividad avanzada y capacidad de actualización, alineándose con las expectativas actuales del usuario en términos de digitalización. Otros elementos destacables son el volante con botones multifunción, el cargador inalámbrico ventilado de 50W para el teléfono, el climatizador bizona o su panel de control con mandos físicos.

Base técnica y arquitectura eléctrica

Desde el punto de vista técnico, el EBRO BEV incorpora un sistema de propulsión eléctrico con un motor situado en el eje trasero de 90 kW, equivalente aproximadamente a 122 CV y un par máximo de 111 Nm, lo que le permite pasar de 0 a 100 km/h en menos de 11 segundos.

En cuanto a las baterías contaremos con dos niveles, un pequeña y una más grande, ambas con autonomías cercanas a los 400 km. Además, para ambas combinaciones se aceptará tanto la carga en corriente alterna de 11kW, como la carga en corriente continua que permitirá pasar del 30% al 80% de carga en un tiempo de entre 20 y 30 minutos.

Es importante señalar que estos datos son todavía provisionales y que las especificaciones finales para el mercado europeo se comunicarán en el momento de su lanzamiento, una vez completado el proceso de adaptación industrial y de homologación.

Más allá de las cifras, el planteamiento técnico responde a una lógica clara de electrificación pragmática, en la que se prioriza la eficiencia, la simplicidad y la adecuación al uso real frente a la complejidad tecnológica innecesaria.

El vehículo ha sido concebido para adaptarse al uso cotidiano del cliente, donde la mayoría de los desplazamientos se sitúan por debajo de los 50 kilómetros diarios. En este contexto, la autonomía disponible permite cubrir con holgura las necesidades habituales sin generar dependencia constante de la recarga. La conducción eléctrica aporta ventajas claras en entornos urbanos, como la suavidad de funcionamiento, la ausencia de ruido y vibraciones, la respuesta inmediata y una mayor facilidad de uso en tráfico denso. A ello se suma un menor coste de uso y mantenimiento, factores que adquieren cada vez mayor relevancia en la decisión de compra.

El modelo presenta etiqueta CERO como corresponde a sus nulas emisiones de CO₂ durante su uso, contribuyendo de forma directa a la mejora de la calidad del aire en entornos urbanos y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Este enfoque se integra en una visión más amplia de sostenibilidad que incluye tanto el uso del vehículo como su producción.

En lo referente a seguridad, el nuevo modelo de EBRO contará con 16 asistentes a la conducción y 6 airbags de serie.

Perfil de cliente y nuevas dinámicas de uso

En paralelo a la evolución tecnológica y al crecimiento del mercado, se está produciendo también una transformación relevante en el perfil del usuario del vehículo eléctrico. La electrificación no solo está ampliando la base de clientes, sino que está atrayendo a nuevos perfiles, especialmente en entornos urbanos.

En este contexto, los vehículos eléctricos compactos están conectando de forma creciente con un público más joven, que valora la eficiencia, la conectividad, la facilidad de uso y el menor coste de mantenimiento como factores clave en la decisión de compra. Se trata de un usuario que prioriza el uso práctico del vehículo en el día a día, con una relación más racional y menos aspiracional con el automóvil.

Asimismo, se observa una mayor presencia del público femenino en los segmentos urbanos electrificados, impulsada por factores como la facilidad de conducción, la maniobrabilidad en ciudad, la accesibilidad del vehículo y una experiencia de uso más cómoda y sencilla. Este cambio responde a una evolución natural del mercado, en la que el vehículo se percibe cada vez más como una herramienta de movilidad integrada en la vida cotidiana.

En este sentido, el planteamiento del futuro eléctrico urbano de EBRO, basado en la funcionalidad, la accesibilidad y la simplicidad de uso, se alinea de forma natural con estas nuevas dinámicas, ampliando el alcance del vehículo eléctrico hacia perfiles de cliente más diversos y representativos de la realidad urbana actual.

Contexto de mercado favorable

La presentación de este EBRO BEV se produce en un momento de crecimiento sostenido del vehículo eléctrico en España y en Europa, en el que la electrificación ha dejado de ser una tendencia incipiente para convertirse en un proceso estructural dentro del sector.

En España, el vehículo eléctrico ha superado las 100.000 unidades anuales y se sitúa en torno al 9% de cuota de mercado, mientras que el conjunto de vehículos electrificados —incluyendo eléctricos puros e híbridos enchufables— ha alcanzado en 2025 un total de 225.616 unidades, con un crecimiento del 94,6% respecto al año anterior y una cuota cercana al 20% del mercado total.

En términos globales, el mercado de turismos superó el millón de unidades, consolidando una recuperación sostenida en la demanda.

Esta tendencia se mantiene en el inicio de 2026, con crecimientos interanuales superiores al 40% en vehículos electrificados y una cuota cercana al 18,6% en los primeros meses del año, confirmando que la electrificación avanza a un ritmo cada vez más acelerado. En febrero de 2026, las matriculaciones de vehículos electrificados alcanzaron cerca de 23.000 unidades, con un incremento superior al 60%, reforzando la consolidación del cambio de ciclo en el sector.

Uno de los elementos más relevantes de esta evolución es la transformación del mix energético del mercado. Mientras los vehículos electrificados prácticamente han duplicado sus ventas en un año, las matriculaciones de gasolina y diésel han experimentado descensos significativos, especialmente en el caso del diésel, que continúa perdiendo peso de forma acelerada. Este cambio evidencia una transición progresiva hacia nuevas formas de movilidad, impulsada tanto por factores regulatorios como por la evolución de la oferta y la demanda.

Dentro de este escenario, los segmentos compactos y urbanos concentran una parte cada vez mayor del crecimiento del vehículo eléctrico. Este fenómeno responde a una lógica clara: la electrificación se adapta especialmente bien al uso urbano, donde la eficiencia energética es mayor, la autonomía requerida es menor y el coste total de uso adquiere un peso determinante.

En paralelo, la llegada de modelos eléctricos más accesibles, en muchos casos por debajo de los 25.000 euros, está ampliando de forma significativa la base de clientes potenciales y acelerando la adopción masiva del vehículo eléctrico.

El comportamiento del consumidor también refleja una evolución clara hacia una mayor madurez del mercado. El canal de particulares ha ganado peso de forma significativa y se sitúa ya en torno al 60% de las compras de vehículos eléctricos, lo que indica una transición desde un mercado inicialmente impulsado por flotas y ayudas hacia una demanda más orgánica, basada en criterios de uso real, coste total de propiedad y facilidad de adopción.

A ello se suma el desarrollo progresivo de la infraestructura de recarga. España ha superado ya los 50.000 puntos de recarga públicos, con un crecimiento cercano al 37% en el último año, lo que contribuye a reducir una de las principales barreras percibidas por el usuario. Aunque el despliegue sigue siendo desigual, la tendencia apunta a una mejora continua del ecosistema de recarga, especialmente en entornos urbanos y corredores estratégicos.

En paralelo, el mercado español se está consolidando como uno de los principales puntos de entrada en Europa para nuevos actores, especialmente fabricantes asiáticos, que ya representan más del 10% de las ventas totales y están impulsando la competencia en el segmento de vehículos electrificados accesibles. Este contexto competitivo está acelerando la innovación, reduciendo costes y ampliando la oferta disponible para el cliente final.

En este entorno, la electrificación accesible se perfila como uno de los elementos clave para la siguiente fase de crecimiento del mercado. La capacidad de ofrecer vehículos eléctricos funcionales, de tamaño contenido y con un coste razonable será determinante para acelerar la adopción masiva, especialmente en los entornos urbanos, donde se concentra la mayor parte de la movilidad diaria. Es precisamente en este contexto donde la propuesta de EBRO adquiere pleno sentido, alineándose con las principales dinámicas del mercado y con las necesidades reales del usuario.

La fabricación del modelo en EBRO Factory de Barcelona refuerza el compromiso de la compañía con la reindustrialización, la generación de empleo, la sostenibilidad y el desarrollo de una base productiva competitiva en Europa.

En este sentido, Rafael Ruiz, presidente de EBRO EV Motors, señala que “este proyecto representa un paso firme en la apuesta por desarrollar una movilidad sostenible desde España, integrando tecnología global en un proceso productivo local que permita generar valor industrial, empleo y capacidad productiva en un momento clave para la transformación del sector”.

El desarrollo del modelo se apoya en una sólida red de concesionarios con 90 puntos de venta en España, lo que garantiza una cobertura amplia del territorio.

Esta estructura se complementa con talleres preparados y formados en tecnología electrificada, así como con una organización de posventa y recambios que permiten asegurar la disponibilidad de piezas y reducir los tiempos de intervención, reforzando la confianza del cliente.

Este nuevo modelo de EBRO permitirá a la marca incorporar una propuesta 100% eléctrica de acceso, complementando su oferta multienergía. Tal y como destaca Pedro Calef, consejero delegado de EBRO Motors, “este vehículo responde a la evolución del mercado al ofrecer una solución eléctrica accesible, pensada para el uso real del cliente y orientada a quienes buscan eficiencia, funcionalidad y una electrificación sin complejidades”.

El prototipo presentado anticipa una propuesta alineada con las principales tendencias del mercado y con una visión clara de futuro, en la que la electrificación accesible, la producción local y la orientación al cliente se consolidan como pilares fundamentales. Su llegada al mercado el próximo invierno supondrá un paso decisivo en la estrategia de EBRO y en su posicionamiento como actor relevante en la transformación de la movilidad en España y en Europa.