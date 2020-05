Echenique, cuyo jefe Iglesias es el responsable de los miles de fallecidos en residencias, culpa a PP de los futuros muertos

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha considerado este lunes una “amenaza” que el líder del PP, Pablo Casado, haya dicho que su partido no puede apoyar la prórroga del estado de alarma pues, a su juicio, su ausencia puede llevar a un rebrote y al colapso sanitario. Será responsable de miles de muertos, ha dicho, como ya lo es el Gobierno -esto no lo ha dicho- del que su partido forma parte, y en particular su jefe, Pablo Iglesias, último responsable de las residencias de mayores donde se ha producido el mayor número de muertos -15.000, el 70% de los fallecidos- al ser abandonados a su suerte y cerrarles el acceso a las UCI.

“Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos”, ha escrito en Twitter Pablo Echenique tras conocer el posicionamiento del líder del PP sobre la prórroga del estado de alarma, que se debatirá este miércoles.

El portavoz de Unidas Podemos ha opinado que el estado de alarma es “indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia”.

En una entrevista en Onda Cero, Casado ha explicado que decidirá su sentido de voto cuando hable con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si le llama para plantearle esta prórroga, o en función del texto que apruebe mañana el Consejo de Ministros, pero con la información “a día de hoy” el PP cree que “no puede apoyarla”.