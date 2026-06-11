Edmond de Rothschild AM suma dos nuevas incorporaciones en París

Edmond de Rothschild Asset Management ha anunciado el fortalecimiento de su división de gestión cuantitativa mediante la contratación de Yu Sun y Juan Sebastián Caicedo, quienes se incorporan a la firma en calidad de analistas cuantitativos y gestores de cartera. Ambos profesionales desarrollarán sus funciones desde la sede de la entidad en París y reportarán de forma directa a Bruno Taillardat, responsable global de gestión cuantitativa de la gestora de fondos.

Con estos dos nombramientos estratégicos, la firma financiera completa el despliegue del equipo especializado que comenzó a diseñar el pasado año y que ya había robustecido previamente con los fichajes de Xavier Marconnet y Frédéric Girod en la oficina de Ginebra. La consolidación de esta estructura busca potenciar el diseño de soluciones de inversión sistemáticas y responder a la demanda institucional de vehículos financieros basados en modelos matemáticos avanzados.

Por otro lado, ambos ejecutivos aportan una sólida trayectoria en el sector del análisis financiero y la gestión de activos. Yu Sun formalizó su ingreso en la entidad el pasado mes de marzo tras desarrollar la mayor parte de su carrera profesional en las gestoras Amundi Asset Management y Lyxor Asset Management. Sun acumula una experiencia de diez años en gestión cuantitativa y sistemática, con especialización en estrategias de renta variable global y europea, inversión factorial (factor investing) y la integración técnica de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), así como de métricas climáticas, dentro de los modelos algorítmicos.