Educación no ve viable regresar a las aulas este curso

La consejera de Educación, Rocío Lucas, advirtió hoy de que el regreso a las aulas antes de finales del actual curso escolar “no parece factible” dadas las circunstancias sanitarias en las que se encuentra actualmente la Comunidad. Después del anuncio por parte del Gobierno regional vasco del regreso a las aulas de los alumnos el próximo 18 de mayo en algunos niveles. Lucas dijo no tener comunicación oficial por parte del Ministerio de esta posibilidad “más allá de las noticias, en mucho caso contradictorias”, aunque puntualizó que de producirse se llevaría a cabo en todo momento en la Comunidad “cuando sea posible garantizar la seguridad de alumnos y docentes”.

PUBLICIDAD

Lucas, que hoy compareció a petición propia en las Cortes para explicar las actuaciones de la Consejería de Educación en relación al Covid-19, incidió en que el regreso a las aulas no es competencia de su departamento, sino de Sanidad. “Si las autoridades sanitarias no determinan que haya movilidad, las aulas no están al margen de cualquier otra actividad administrativa o económica”, puntualizó. “Si hemos solicitado seguir en fase cero, salvo en algunas áreas de salud, el sistema educativo está condicionado a esa situación”, dijo.

“La vuelta generalizada a las aulas, a priori, y con la situación actual que vivimos, es imposible vinculándola al tema sanitario, como tiene que ser”, incidió la consejera, quien recordó que “no estamos en una situación de normalidad” en un ámbito como el educativo que “se ha visto afectado igual que cualquier otro”, lamentó. Pero recalcó que la decisión última corresponde a las autoridades sanitarias. “Estamos al servicio de una situación de pandemia, de salud pública y de que la comunidad educativa no se vea afectada por una situación que no está en unos niveles de trazabilidad que permitiera hacer esto con más alegría”, añadió.

La preocupación se centra también en cómo será el regreso a las aulas el próximo curso. En este sentido, la consejera informó de que se trabaja “tranquilamente” aunque con la certeza de que el mes de septiembre “está ahí”, aunque la prioridad por el momento es “cómo se termina el curso”. De cualquier forma, Lucas abogó por dar “seguridad y tranquilidad”, además de que reclamó “no lanzar imprevisiones que no se cumplan porque no se pueda por la pandemia”, aseveró. “Queremos dar tranquilidad, seguridad y no decir cada día una cosa que impida cumplir la situación sanitaria”, concluyó en esta materia.

PUBLICIDAD

Por esta materia se pronunciaron durante su intervención los grupos de la oposición, que pidieron que se comunique “lo antes posible” si se podrá volver en septiembre a los centros escolares para así poner fin a la inquietud de las familias. Así lo declaró el portavoz del Grupo Mixto, Jesús García Conde del Castillo, quien no ocultó su preocupación por la vuelta a los centros y las medidas de higienización que se llevarán a cabo para garantizar la seguridad de los docentes y escolares, además de las medidas de conciliación que se adoptarán si no fuera posible volver en septiembre a los colegios.

Mientras que la portavoz del PP en la Comisión de Educación, Carmen Sánchez, pidió conocer si existe algún tipo de planificación y coordinación por parte del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas, el portavoz socialista en esta misma Comisión, Fernando Pablos, reconoció que estamos ante una situación “sin precedentes” para la que se requiere de “unidad, acuerdos y altura de miras”.

El portavoz socialista reprochó a la Junta que sea una de las comunidades que no se ha sumado al Pacto Educativo con el Gobierno central, algo que sí han hecho el 70 por ciento de los territorios autonómicos “de todos los colores”, y lamentó la falta de consensos, algo que “ha brillado por su ausencia” tanto con la comunidad educativa como con el resto de comunidades o partidos políticos.

Pablos trasladó a la consejera de Educación su “total voluntad a acordar” y recordó que los anteriores consejero tuvieron claro en todo momento que la comunidad educativa era la prioridad por delante de los intereses de cada partido político.