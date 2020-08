El 48% de las empresas españolas consideran que el impacto del Covid ha sido muy grave

El 48 % de las empresas españolas consideran que el impacto del COVID-19 ha sido muy grave, frente al 39 % de las empresas del resto de Europa. Así lo ha revelado la investigación que ha llevado a cabo BDO entre 244 líderes empresariales de alto nivel con sede en ocho mercados europeos (España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega y Reino Unido), con el fin de averiguar qué medidas inmediatas han adoptado para reaccionar ante la pandemia mundial y, sobre todo, cómo han cambiado sus aspiraciones estratégicas y prioridades operativas para los próximos meses.

Alfonso Osorio, presidente de BDO en España indica que “con un cambio sin precedentes en un periodo tan corto de tiempo, hemos sido capaces, a través de este estudio, de conocer la actual visión de los líderes europeos. Hemos identificado variaciones en la práctica sobre los planes de negocio en el corto plazo para poder sobrevivir ahora, y mantener un crecimiento sostenido en el largo plazo, una vez la crisis sanitaria se supere”.

Este informe es el segundo realizado por BDO en 2020. El primero, presentado justo antes del estallido de la pandemia, reflejaba los planes agresivos de crecimiento esperado en 2025 por los líderes europeos, gracias a la inversión en tecnología, talento, e innovación en los productos. Ahora, el informe de BDO “European survey: combating the crisis with business resilience”, nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta, a pesar de que el crecimiento no está completamente fuera de la agenda. Esta nueva realidad indica que la resiliencia pasa a ser clave, así como un recalibrado de los modelos operativos en cada empresa. Y la sostenibilidad, en cambio, no ha dejado de ser una prioridad empresarial.

Las principales conclusiones del estudio confirman que el impacto del COVID-19 ha sido muy duro para las empresas europeas y que el apoyo del gobierno ha sido esencial para su supervivencia, a pesar de que el 20 % de los negocios han continuado su actividad con normalidad. En España, más del 68 % de los encuestados considera que las perspectivas económicas empeorarán en los próximos seis meses, frente al 55 % a nivel global. Y en cuanto a las previsiones de crecimiento, se han normalizado, pasando de una destacada progresión (20 %) a la resiliencia y reducción de los costes (21 %).

Alfonso Osorio, presidente de BDO en España incide en que “tal y como reflejaban nuestros estudios específicos sobre el impacto de la pandemia en la logística y el suministro, el COVID-19 también ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro para el 45 % de los encuestados en empresas de Europa.La crisis ha provocado un replanteamiento de los modelos de negocio y la necesidad de cambios significativos y las nuevas formas de trabajo se mantendrán a largo plazo, al menos en parte”.

Decisiones atrevidas

Trond-Morten Lindberg, CEO de BDO de la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), comenta: “Lo que encuentro más alentador de los resultados de nuestra encuesta es que, a pesar del innegable impacto de la crisis, el panorama general no es del todo sombrío. La mayoría de las empresas han modificado sus aspiraciones de crecimiento, pero no se trata solo de las duras decisiones que los líderes empresariales han tenido que tomar para limitar el daño económico, como los despidos temporales o incluso la suspensión de las operaciones comerciales. Para mí, hay un lado positivo en el atrevimiento en la toma de decisiones a la hora de mirar hacia adelante: invertir en talento e innovación, mejorar o adaptar los productos y servicios existentes y repensar y reconstruir las cadenas de suministro propias. Creo que deberíamos fomentar este tipo de decisiones en la adopción de nuevas tecnologías, la mejora de la eficiencia, la adquisición de nuevo negocio o la ampliación de las asociaciones. Son los líderes más atrevidos los que sobrevivirán y tendrán éxito, descubriendo los aspectos positivos de sus reacciones iniciales”.

El riesgo de terceros: la creación de resiliencia en la cadena de suministro

Casi el 50 % de los líderes empresariales europeos entrevistados por BDO consideran que su cadena de suministro es más vulnerable de lo que pensaban anteriormente. Un aprovisionamiento inteligente y una buena gestión de los proveedores son los dos componentes de un negocio resiliente, pero la crisis ha provocado que estas capacidades sean más inestables. En este sentido, más de un tercio de las empresas afirman que al menos un proveedor importante ha dejado de comerciar como consecuencia de la pandemia, y más del 50 % tratará de diversificar su cadena de suministro estableciendo relaciones con nuevos proveedores, de modo que estén preparados para reaccionar ante lo desconocido.

Sostenibilidad

Trond-Morten Lindberg añade: “En un momento en el que hay tantos competidores que requieren la atención de la administración, es muy alentador ver que las prioridades en torno a la sostenibilidad no han cambiado sino que sigue siendo una importante reflexión para casi el 75 % de nuestros encuestados, lo cual es poco menos que sorprendente, teniendo en cuenta la situación. Es importante mantener el cambio climático en las agendas de las empresas y los gobiernos, pero sin olvidar que el crecimiento sostenible también significa invertir en las personas. Aunque atraer y retener el talento no es actualmente la principal prioridad para nuestros líderes empresariales, es necesario replantearse cómo se pueden comprometer con sus altos directivos y nuevos talentos y motivarlos, ya que serán clave para el crecimiento futuro”.

Los modelos de negocio necesitan una actualización

De la encuesta se desprende que la mayoría de las empresas (75 %) cree que su plan de contingencia no anticipó muchos de los desafíos que encontraron durante la pandemia. Por ello, la planificación de escenarios será una herramienta clave para que los líderes construyan la resistencia de los negocios en el futuro. La dura realidad de esta crisis ofrece a los líderes la oportunidad de replantearse su actual modelo de negocio y, según la encuesta elaborada por BDO, del 44 % de los líderes que prevén realizar cambios en sus modelos de negocio, el 9 % realizará cambios radicales en su estrategia.

Una nueva realidad con nuevas formas de trabajo

La respuesta inmediata a la crisis fue que la gran mayoría de las empresas envió a sus empleados a teletrabajar, lo que tuvo un impacto positivo en el bienestar y la confianza de los mismos. El estudio revela que es muy probable que esta tendencia continúe, ya que el 56 % de las empresas consideran que seguirán ofreciendo un cierto grado de trabajo en remoto.

El aumento del teletrabajo tendrá profundas consecuencias en la forma en que las empresas operan, se comunican con sus equipos y fomentan el compromiso y la productividad de los empleados. También el impacto en los requisitos de real estate será igual de significativo. El uso de la city property cambiará, pero las ciudades se reinventarán. El espacio de oficinas seguirá siendo relevante, ya que las personas necesitarán un lugar para colaborar y trabajar, pero será un panorama significativamente diferente a medida que nos adentremos en la nueva realidad.

Pensamiento constructivo para lograr una rápida recuperación

Según Trond-Morten Lindberg: “La magnitud de esta crisis ha sido para todos una sorpresa. Sin embargo, a pesar del gran impacto, hemos sido testigos de una asombrosa agilidad, creatividad y rápida toma de decisiones. Es hora de que los líderes empresariales se replanteen el futuro de sus negocios y reconfirmen el propósito de su empresa. Es momento de pensar de forma constructiva, apoyarse por un modelo de negocio claro que ayude a gestionar a los profesionales de los negocios y que actúe como una dimensión extra para la consideración del nivel estratégico. Además, es importante que nos comportemos como líderes y, sobre todo, que nos impliquemos y nos comprometamos con nuestra generación más joven para asegurarnos de que caminan en la dirección correcta”.

Como resultado de las respuestas a la encuesta, BDO ha identificado 10 áreas importantes que el liderazgo de una organización debe repensar para construir la resiliencia del negocio para el futuro. Esta lista se puede encontrar en las páginas 19 y 20 del informe.