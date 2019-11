El Ayuntamiento de Valladolid aprueba un presupuesto de 346,4 millones, un 1,4% más

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó hoy el Presupuesto Municipal de 2020 con los votos a favor del Partido Socialista y Toma la Palabra (VTLP) mientras que el resto de los grupos del PP, Ciudadanos y Vox se opusos a unas cuentas que ascienden a 346,4 millones de euros, con un incremento del 1,4 por ciento. Las formaciones en el equipo de Gobierno solo aprobaron una enmienda de Cs para compra de desfibriladores externos semiautomáticos para su instalación en lugares de gran afluencia que dependan o sean de titularidad municipal como polideportivos, estaciones de tren y autobuses, Consistorios y centros cívicos. Una enmienda que tiene un importe de 15.500 euros pese a que las 37 presentadas por los grupos del PP, Cs y Vox sumaban 25,9 millones de euros.

Los partidos que conforman el equipo de Gobierno municipal, PSOE y VTLP, tumbaron las 19 enmiendas presentadas por el PP al Presupuesto, por un importe de 7 millones de euros, pero también las ocho de Vox (13,9 millones) y solo votaron a favor de una de las diez propuestas planteadas por la formación naranja, que sumaban cinco millones de euros. El concejal de Planificación y Recursos, el socialista Pedro Herrero, ya advirtió durante la sesión plenaria que las enmiendas son “caras” al recordar que durante los 20 años del Gobierno del Partido Popular “nunca” se aprobó una enmienda a los grupos de la oposición.

En todo caso, la concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenibles, María Sánchez (de Toma la Palabra), señaló que el gran “enfado” y “disgusto” con los presupuestos de los grupos de oposición no se traduce, luego, en sus enmiendas que solo suman entre el 1,5 y el 4 por ciento del total de las cuentas. “¿Si aprobáramos vuestras enmiendas, serían unas cuentas buenas?”, preguntó a los ediles del PP, Cs y Vox. De ahí que su conclusión fue que había una crítica “dura” o que las cuentas son “buenas”.

Herrero recordó en su intervenció, según recogió la agencia Ical, que el Presupuesto del Ayuntamiento para 2020 es el más alto de la última década, no toca las ordenanzas fiscales y hay una congelación de tributos, por quinto año consecutivo. “Las cuentas se identifican con el sello social del equipo de Gobierno, además de apostar por el empleo, la calidad de los servicios sociales, la educación, la cultura, el respeto al medio ambiente y la promoción de la salud”, expuso. También, destacó que Valladolid es el Consistorio más cumplidor de España en los últimos cuatro años con las reglas fiscales y el déficit públicos.

Como era de esperar, tanto PP como Cs y Vox fueron muy críticos con las cuentas del equipo de Gobierno municipal, al que afearon por su “voluntad inequívica de pasar el rodillo” a todos los partidos de la oposición, al no tener en cuenta ninguna de las enmiendas presentadas. La portavoz del Grupo Popular, Pilar del Olmo, aseguró que los presupuestos no incrementan las inversiones, por lo que no están orientados a incentivar la actividad económica y el empleo, que es lo que necesita la ciudad. Además, consideró que tampoco hay una apuesta “clara” por la cultura, el medio ambiente y las políticas sostenibles. “No son unas cuentas ambiciosas ni tienen creatividad, por que no hay ningún proyecto nuevo, por lo que perderemos puestos en el ránking para contar con una ciudad más próspera”, sentenció.

También dudó de las cifras de unas cuentas que prevén unos ingresos que no son seguros. Del Olmo habló por la experiencia de su anterior cargo como consejera de Hacienda al recordar que están presupuestadas unas partidas del Fondo Complementario de Financiación del Ministerio, pese a no existir Presupuestos Generales del Estado para 2020 ni tampoco de la Junta. También se refirió es que las cuentas contemplan diez planes municipales pero sin memoria económica ni soporte presupuestario.

La ‘popular’ puso en dudas que el Ayuntamiento prioriza los servicios sociales al precisar que solo 85 céntimos de cada 10 euros se destinan a esta área, además de apuntar que el último informe de los directores y gerentes de Servicios Sociales, que analiza los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a servicios sociales y promoción de salud, no incluye a Valladolid. Pedro Herrero declaró que cuando el PSOE llegó a la Alcaldía se destinaban 18 millones para los servicios sociales y ahora, son 30 millones. “Si habla de que es un presupuesto pobre en servicios sociales, qué éra cuando gobernaban ustedes y dedicaban mucho menos a ese área”, espetó a la bancada del PP.

Pilar del Olmo también afeó al concejal de Hacienda que el Consistorio de no ejecutar el presupuesto y puso el ejemplo de que en la anterior legislatura no se gastaron 11,5 millones de euros de servicios sociales ni los 68 millones en 2018, lo que supone el 20 por ciento. Herrero lo achacó a la deuda que había dejado el PP en sus años de Gobierno.