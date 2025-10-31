“El Buen Divorcio”, nueva sección en Cultura Emprende Radio con Delia María Rodríguez, CEO de Vestalia Abogados de Familia

Hoy viernes 31 de octubre, a partir 18:00 horas, Cultura Emprende Radio estrenará una nueva sección titulada “El Buen Divorcio”, de la mano de Delia María Rodríguez, CEO de Vestalia Abogados, un despacho especializado en derecho de familia y procesos de cambio vital.



El programa se emitirá en todos los diales nacionales de Radio Intereconomía (Madrid 95.1 FM) y en directo online a través de https://www.intereconomia.com/directo/.

Con esta nueva sección, Cultura Emprende Radio amplía su espacio dedicado al crecimiento personal y profesional, ofreciendo a los oyentes una mirada humana, cercana y realista sobre un tema tan delicado como frecuente en la sociedad actual: el divorcio.

Durante la entrevista, conducida por Víctor Delgado García, Delia María Rodríguez reflexionará sobre una realidad incuestionable:

“En 2024 hubo un total de 86.595 disoluciones matrimoniales en España, lo que supone un incremento del 8,2% respecto al año anterior según el INE. Esto significa que de cada diez matrimonios, seis terminan en divorcio”.

Ante estas cifras, la letrada explicará el propósito de la sección “El Buen Divorcio”: ayudar a las personas a afrontar una separación de forma responsable, respetuosa y con las máximas garantías legales y emocionales.

Delia compartirá con los oyentes su visión de lo que realmente significa “un buen divorcio” y advertirá sobre los riesgos de elegir profesionales únicamente por precio o rapidez.

Durante la conversación, también abordará conceptos esenciales como el convenio regulador, al que define como “el documento en el que se escribe el futuro de la familia”, y explicará por qué debe elaborarse con rigor y sensibilidad, y nunca dejarse en manos de herramientas automatizadas.

Asimismo, Delia aclarará algunos mitos frecuentes, como el del “divorcio exprés”, y ofrecerá una visión clara y transparente sobre los costes reales de una separación en España.

Con “El Buen Divorcio”, Cultura Emprende Radio apuesta por informar, acompañar y sensibilizar a la audiencia sobre un proceso legal y emocional que afecta cada vez a más familias, ofreciendo orientación profesional y soluciones responsables.

Emisión: Viernes, 31 de octubre, a las 18:00 h y sábado 1 de noviembre, a las 18 horas.

Dónde escuchar: Radio Intereconomía (Madrid 95.1 FM) y en directo desde https://www.intereconomia.com/directo/