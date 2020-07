El curso escolar se iniciará de forma presencial con planes específicos en cada centro

La consejera de Educación, Roció Lucas, contempla un inicio de curso presencial, marcado por la traquilidad, “lo más parecido a la normalidad” y en el que para los alumnos de hasta seis años -Educación Infantil y primer curso de Primaria- se constituirán grupos estables de convivencia, de entre 22 y 25 alumnos, que no necesitarán llevar mascarillas ni guardar la distancia de seguridad, aunque no interactuarán con el resto de alumnos y, en la medida de lo posible, no compartirán espacios.

Lucas, que esta mañana presentó el protocolo de seguridad que ha establecido su departamento para el próximo curso, también explicó que cada centro adaptará las medidas a sus circunstancias en planes que deberán presentar antes del 25 de julio, y que también se contemplan medidas en el caso de que un rebrote de la pandemia vuelva a obligar a la educación a distancia, como la adquisición de 10.000 dispositivos portátiles para prestarlos a los alumnos.