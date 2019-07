El economista Daniel Lacalle asistirá a los JH Talks en Tenerife

19/07/2019 El segundo economista más influyente del mundo, Daniel Lacalle, estará en Tenerife, el 19 de septiembre, invitado por el despacho JH Asesores Financieros & Bancarios, donde impartirá una conferencia bajo el título “La economía global y los mercados financieros” y que se desarrollará a las 9:30 horas en el Iberostar Gran Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife.

Esta firma de asesoramiento financiero y bancario localizada en las Islas Canarias, celebra su tercera conferencia para clientes del sector empresarial y directivos bancarios bajo la marca “JH Talks”. A lo largo de este ejercicio continuarán celebrando diferentes conferencias con ponentes de primer nivel, empresarios, managers y directivos, tanto españoles como extranjeros.

Estiman que en este primer evento asistirán más de 200 empresarios de las Islas Canarias, que compartirán este debate sobre estrategia y gestión empresarial.

Los periodistas Roberto González y Nayra Collado, de la Televisión Canaria serán los encargados de moderar y conducir el evento.

El organizador y patrocinador principal del evento es JH Asesores Financieros, junto a los Sponsorship: Encuentro Moda, Rohen Maquinaria, Canarias.com, Hiades Consulting, Excavaciones Bahillo, Medical Duke, El Día, Radio Intereconomía, Iberostar Grand Mencey y Sonopluss. La asistencia requiere invitación.

Recordar que, en el mes de enero, esta firma de asesoramiento celebró su primer foro con motivo del primer aniversario en el que el expresidente del Gobierno de España José María Aznar asistió como invitado. En el mes de marzo fundan “JH Talks”, y en el que el primer invitado fue el Gonzalo Bernardos y en el mes de mayo al gurú motivacional Emilio Duró.

Según el socio de la firma Jorge Hodgson Golding: “Es todo un honor que uno de los más reconocidos economistas mundiales, haya aceptado nuestra petición de impartir una conferencia en Tenerife. Todos los empresarios que asistan tendrán la oportunidad de conocer de primera mano su visión sobre la gestión empresarial y la economía”.

Daniel Lacalle (Madrid, 1967) es doctor en Economía, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y posteriormente completó sus estudios con un posgrado en el IESE Business School de la Universidad de Navarra, con el título de analista financiero internacional (CIIA) y un máster en Investigación Económica por la Universidad Católica de Valencia. Ha sido profesor en Instituto de Empresa (IE), en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y en la UNED.

Su trayectoria profesional comenzó en marzo de 1991 en Repsol, donde estuvo once años y llegó a ser responsable de relaciones internacionales y gerente de exportaciones. Posteriormente pasó a Enagás y a ABN Amro, especializándose en energía y petróleo. Reorientó su carrera como gestión de carteras comenzando a trabajar para el fondo de cobertura Citadel en 2005, y de ahí pasó a Ecofin Limited el 2007. Entre 2014 y 2015 trabajó unos meses para PIMCO, uno de los mayores gestores de activos de inversión globales de renta fija, asumiendo una de las vicepresidencias del grupo. Desde 2015 es director de inversiones de Tressis Gestión. Además, desde 2017 preside el Instituto Mises, organización educativa dedicada a la enseñanza de la escuela austriaca de economía y la economía de mercado. Es autor de varios libros traducidos al inglés, chino y portugués, que han vendido más de 50.000 copias en su conjunto. Sus libros han sido presentados en grandes foros como la Reserva Federal de Houston, la Heritage Foundation en Washington, o la London School of Economics, el Funds Society Forum en Miami, Forecast Summit en Peru, y otros foros globales. Su última publicación se titula ‘La gran trampa’ y en ella advierte de los riesgos de estar incubando una nueva crisis financiera por la política monetaria de los bancos centrales. Escribe una columna semanal en El Español, y colabora habitualmente en la CNBC, BBC, Hedge Eye, Real Vision, El Mundo, Intereconomía, 13TV, Espejo Público, La Sexta, The Commentator, y The Wall Street Journal. Lacalle se encuentra dentro del Top 20 de los economistas más influyentes del mundo 2016 (ranking Richtopia). En la actualidad en el número 2, tras Paul Krugman, y es Top Economics and Finance Blogs of 2018, del FocusEconomics.

JH Asesores Financieros & Bancarios es una firma de asesoramiento financiero y bancario para empresas en las Islas Canarias. Se constituye en enero de 2018, creada por el Ex Directivo de Banca, Jorge Hodgson Golding. En menos de un año, se ha convertido en una de las firmas más destacadas en este tipo de servicios en el Archipiélago. Durante este periodo, la firma ha incorporado a su cartera de clientes a más de 60 empresas de diferentes sectores de actividad y ha gestionado operaciones corporativas por más de 58 millones de euros.