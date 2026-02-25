El equipo directivo toma el control de Intermoney Capital y la rebautiza como Merus Capital

Grupo CIMD Intermoney ha acordado la venta de la mayor parte de su participación en Intermoney Capital, su gestora de capital riesgo especializada en energías renovables creada en 2024 para desarrollar esta nueva línea de negocio. Tras la operación, el equipo directivo inicia una etapa independiente mediante un cambio relevante en la estructura accionarial.

Íñigo Bilbao, Constantino Sotelo y Pablo Goizueta han adquirido el 80% del capital de la gestora enfocada en activos alternativos y mercados privados, mientras que CIMD Intermoney mantendrá el 20% restante como accionista minoritario. Como parte de esta transformación, la firma adoptará el nombre de Merus Capital.

El equipo gestor mantiene una trayectoria conjunta desde 2019, cuando se incorporó a Intermoney procedente de Plenium Partners. De acuerdo con la información facilitada por la propia firma, la gestora administra actualmente unos 500 millones de euros en activos y cuenta con más de 130 millones en capital comprometido. La plataforma conserva tres vehículos heredados de su anterior estructura: Lynx Renovables Iberia FCR e Ilex Renovables 2 FCR y SCR, y está integrada por un equipo de aproximadamente diez profesionales.

La estrategia de inversión de Merus Capital se centrará en infraestructuras energéticas y en compañías tecnológicas o digitales que ya presenten rentabilidad o se encuentren próximas a alcanzarla, reforzando así su posicionamiento dentro del ámbito de los mercados privados y la transición energética.