El fondo alternativo Värde Partners capta 450 millones para ampliar su inversión en Vía Célere

Värde Partners, firma global de inversión alternativa especializada en crédito y activos relacionados con el mismo, ha captado 450 millones de euros, aportados por CBRE Investment Management (CBRE IM) y Cross Ocean Partners, para ampliar su inversión en la promotora inmobiliaria española Vía Célere.

Värde ha destacado este viernes en un comunicado que la «exitosa» captación de un fondo con suscripción total para ampliar su inversión en Vía Célere refleja «la confianza» de los inversores en el modelo de negocio de la promotora española y la solidez del mercado residencial en España.

La operación de Värde Partners valora a Vía Célere en casi 1.000 millones de euros

La operación, que incluye aproximadamente 450 millones de euros en compromisos de capital y valora a Vía Célere en casi 1.000 millones de euros, proporciona liquidez a los clientes actuales de Värde, a la vez que garantiza que la promotora mantenga «una sólida capitalización y pueda consolidar su liderazgo en el mercado español».

Värde contó con el asesoramiento de Evercore y Eastdil Secured en la operación.

CBRE IM, en nombre de su división de Inmobiliaria Privada Indirecta, consolida el fondo con un compromiso de 300 millones de euros, previamente anunciado en julio pasado.

Por su parte, Cross Ocean Partners aporta aproximadamente 140 millones de euros, «lo que demuestra aún más el apoyo institucional al modelo de negocio de Vía Célere y la atractiva oportunidad que ofrece el sector residencial español», ha subrayado Värde.

Värde estableció su posición en Vía Célere en 2017 y, mediante una serie de fusiones y adquisiciones, logró convertir la compañía en «una de las principales constructoras de viviendas de España».

Por otra parte, Vía Célere entregó «un número récord» de viviendas en 2024 y cuenta con una de las reservas de suelo más grandes y de mayor calidad de España, con capacidad para desarrollar más de 12.500 nuevas viviendas en Madrid y otras grandes ciudades, ha detallado Värde.