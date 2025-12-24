El fondo francés PAI vende la matriz de BM Supermercados a un grupo de inversores vascos

El consorcio vasco de inversores privados liderado por el consejero delegado (CEO) de Uvesco, Ángel Jareño, ha firmado un acuerdo privado con el fondo francés PAI Partners para hacerse con el 100 % de este grupo de distribución, matriz de las marcas BM Supermercados y Super Amara.

El cierre definitivo de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026, una vez se completen los trámites administrativos habituales en este tipo de procesos, según ha informado en un comunicado el Grupo Uvesco, que cuenta con 344 establecimientos y una plantilla de más de 7.000 trabajadores.

El grupo de inversores vascos cerró el pasado mes de noviembre una oferta de 700 millones de euros para adquirir el grupo Uvesco con el fin de garantizar el arraigo y evitar otras opciones de compra como la que planteó en su día Carrefour, que finalmente no salió adelante.

PAI Partners entró a formar parte de Uvesco, matriz de BM Supermercados, en diciembre de 2021

El fondo francés PAI Partners entró a formar parte de Uvesco en diciembre de 2021 tras adquirir algo más del 70 % de su capital. Con su salida pactada con los inversores vascos, el grupo, con sede en Irun (Gipuzkoa), recupera la propiedad local.

Entre los inversores que conformarán el consorcio tras la adquisición a PAI Partners se encuentran, junto a Jareño, las familias fundadoras, Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, vehículo financiero de Kutxabank.

Como asesores generales del consorcio comprador han participado Ocean Capital y Evercore, además de Clifford Chance y EY en el apartado legal.

Este acuerdo supone una «clara apuesta por el arraigo, la continuidad del modelo de negocio de Uvesco y su crecimiento sostenible a largo plazo», al tiempo que consolida un proyecto empresarial «fiel a sus valores fundacionales», ha señalado la fuente.

Uvesco ha destacado su «clara vocación» de crecimiento en el número de supermercados, su expansión geográfica, la apuesta por «el empleo de calidad» y el «compromiso social y de sostenibilidad».

El grupo guipuzcoano cuenta con 344 establecimientos, servicio e-commerce y cuatro plantas logísticas. Opera en la Comunidad de Madrid, Ávila, Guadalajara, País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja; y su plantilla supera los 7.000 empleados.

Uvesco logró en 2024 un crecimiento récord del 10,6 % en ventas, que alcanzaron los 1.186 millones de euros.