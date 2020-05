El Gobierno duda que Madrid pase a la fase 1 el 18 de mayo

El Gobierno duda de que algunas comunidades como Madrid que no han pasado a la fase 1 de la desescalada por el coronavirus puedan mejorar en solo dos o tres días los parámetros que le permitan pasar a ella en el plazo de una semana, es decir, el 18 de mayo, por lo que, como mínimo sería, al 25, porque los cambios de fase se analizan una vez a la semana.

Fuentes del Ejecutivo han recordado que el criterio general es que haya una revisión cada quince días, pero han ratificado la disposición del Gabinete de Pedro Sánchez a que pueda haber una evaluación distinta en determinados casos.

Al respecto, se han remitido a las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las que consideró conveniente que las comunidades que crean estar en condiciones de pasar de fase, presenten el lunes o el martes los indicadores que lo avalen.

De esa forma, habría tiempo para tomar una decisión antes del viernes y, si hay cambio, que pueda comenzar a aplicarse al lunes siguiente.

Para que hubiera una modificación han hecho hincapié en que debería acreditarse un cambio importante respecto a los datos que se han presentado hace solo dos o tres días.

En un margen de tiempo tan pequeño consideran que eso, estadísticamente, no es lo más probable y, por consiguiente, sería difícil que se pudiera dar el paso.

No obstante, han precisado que sí puede ocurrir y si se garantizara el refuerzo en gran medida de la capacidad de seguimiento, identificación y atención, sería posible.

El Gobierno considera que Madrid está avanzando en sus sistemas de detección precoz y en la incorporación de más personal a la atención primaria y al seguimiento de las personas con síntomas de coronavirus.

Pero precisa que este operativo no está totalmente desplegado aún y que ese ha sido uno de los principales motivos para que la comunidad no haya pasado a la fase 1.

El hecho de que Madrid tenga una alta incidencia acumulada de casos y de hospitalizados en Madrid es aún alta, por lo que considera el Gobierno que eso obliga a actuar con mucha cautela y prudencia. Aunque no son pocos los que creen que el principal criterio que no cumple Madrid para la comisión de expertos en desescalada, cuyos nombres el Gobierno mantiene en secreto, es que no es una comunidad autónoma gobernada por el PSOE, además de ser beligerante con el Ejecutivo de Sánchez por su nefasta gestión de la crisis del coronavirus.

Desde el Ejecutivo también se hace hincapié en que, frente a las peticiones de algunas comunidades de pasar directamente a la fase 2 de la desescalada, eso no se va a permitir en ningún caso.