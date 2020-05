El Gobierno invita a Ciudadanos a sumarse a Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, Compromís…

El Gobierno ha invitado a Ciudadanos a sumarse a los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez, – extrema izquierda española (Unidas Podemos), separatista (ERC y BNG) y protearra (EH Bildu), así como a los nacionalistas anticonstitucionalistas del PNV y a las minorías del PRC, Teruel Existe, Coalición Canarias, etc-, como presidente del Gobierno para sacar adelante iniciativas legislativas como los próximos presupuestos del Estado para poder afrontar las consecuencias de la crisis por el coronavirus.

Ha sido la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha puesto voz a esa invitación este martes, horas antes de la conversación que van a mantener Sánchez y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Montero, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha señalado que en esa conversación entiende que se hablará de diversas cuestiones de interés tanto para el futuro inmediato como para otras que se han de ir afrontando posteriormente.

Tras emplazar a las declaraciones que pueda hacer Arrimadas después de esa charla, ha reiterado que el Gobierno aspira a ampliar sus apoyos parlamentarios, particularmente ante las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Por ello, ha dicho que el Ejecutivo ha acogido con satisfacción la voluntad expresada por Ciudadanos de colaborar con el Gobierno en diversos ámbitos y facetas y ha precisado que será ese partido quien tendrá que determinar en qué materias y proyectos legislativos.

No obstante, se ha referido en concreto a leyes como la de los presupuestos para confiar en que puedan obtener una mayoría más amplia que la de la investidura.

“Contamos con quienes habitualmente mantenemos el diálogo y apoyaron la investidura, pero están invitadas todas las formaciones políticas, especialmente las que han manifestado su voluntad de llegar a acuerdos y, en este caso, Ciudadanos”, ha añadido.

A su juicio, el objetivo de todos los partidos debería ser aparcar las diferencias y buscar el acuerdo, algo para lo que apela al sentido común.

En ese momento ha insistido en que no entiende la actitud del PP de no apoyar la prórroga del estado de alarma porque no se trata de una decisión caprichosa.