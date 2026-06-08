El nuevo modelo de eventos corporativos: cuando las marcas convierten su mensaje en experiencia en Madrid

No todos los eventos buscan lo mismo. Algunos necesitan impactar. Otros inspirar. Otros conectar de verdad con su audiencia. Y cada vez más marcas tienen claro que para conseguirlo, el formato importa.

En este contexto, WAH Show Madrid se ha consolidado como uno de los espacios para eventos en Madrid más innovadores, posicionándose como un venue de referencia para eventos corporativos y MICE en la capital. Un lugar donde convenciones, lanzamientos y celebraciones se transforman en experiencias para eventos diseñadas para emocionar y dejar huella.

Más que un recinto, WAH es una experiencia que se adapta por completo a la narrativa de cada marca, integrando contenido corporativo dentro de una producción escénica pensada para impactar a la audiencia desde el primer momento.

De la presentación al espectáculo: experiencias para eventos que marcan la diferencia

Las marcas ya no solo presentan productos. Los hacen vivir.

Es el caso de La Roche-Posay, que eligió WAH como espacio para eventos en Madrid dentro de su gira Innovation Tour para presentar su nuevo sérum Mela B3. El objetivo era claro: generar confianza entre su red de farmacias y reforzar el posicionamiento de marca a través de una experiencia memorable.

Un enfoque que también compartió Renault, que convirtió el lanzamiento del nuevo Twingo envuna experiencia para evento completamente inesperada. A través de un reveal artístico integrado dentro del espectáculo, el producto dejó de ser una simple presentación para convertirse en un momento emocional que sorprendió a toda su red comercial.

Porque en WAH, los lanzamientos no se muestran. Se viven.

Eventos corporativos en Madrid que activan equipos y generan impacto real

Las convenciones corporativas han dejado de ser encuentros informativos para convertirse en momentos clave de conexión interna.

Amazon reunió en WAH a más de 1.000 empleados para compartir la visión y estrategia de sus distintas líneas de negocio, desde AWS hasta Prime o Amazon Music, en un entorno diseñado para mantener la atención, activar la energía del equipo y reforzar el mensaje.

En esa misma línea, Nationale Nederlanden congregó a 800 empleados en un formato donde contenido, espectáculo y experiencia se integraron para transformar una jornada corporativa en un evento corporativo en Madrid de alto impacto.

WAH permite que la información no solo se comunique. Se sienta.



Un espacio para eventos en Madrid que eleva galas, foros y encuentros profesionales

WAH también se ha consolidado como un venue para eventos en Madrid ideal para galas y encuentros de gran formato.

Eventos como los Premios Next Generation de Men’s Health y Women’s Health encontraron en este espacio para eventos en Madrid el contexto perfecto para amplificar su mensaje, reuniendo a referentes del deporte, la cultura y la comunicación en una gala donde el espectáculo formaba parte del relato.

En el ámbito de los eventos MICE en Madrid, citas como FOA (Future of Advertising) o WOBI han apostado por WAH para evolucionar el formato tradicional de congreso hacia experiencias más dinámicas, donde el contenido convive con la emoción y la puesta en escena.

Porque incluso los eventos más estratégicos pueden convertirse en experiencias memorables.



Eventos personalizados en Madrid: clientes, aniversarios y fuerza de ventas

Más allá de los grandes formatos, WAH se ha consolidado como un espacio clave para eventos personalizados en Madrid.

Compañías como Makro han transformado el Food Hall en una feria de proveedores y el teatro en auditorio para su convención nacional, mientras que Alcampo celebró su convención de ventas junto a su asamblea de accionistas, presentando proyectos y reforzando la conexión interna y el sentimiento de pertenencia.

Marcas como Montibello han apostado por WAH para eventos con clientes que generan recuerdo de marca, y entidades como Telefónica han celebrado aniversarios corporativos en un entorno donde la celebración se convierte en experiencia compartida.

En todos los casos, el objetivo es el mismo: convertir el evento en una herramienta real de conexión.

Un espacio para eventos en Madrid que se transforma para cada marca

Ubicado en El Espacio WAH en IFEMA Madrid, WAH cuenta con más de 5.000 m² diseñados para adaptarse a cualquier tipo de evento corporativo.

Su pantalla LED de 240 m² —la más grande indoor de Europa— y una infraestructura técnica de primer nivel con todo el rider audiovisual integrado permiten desarrollar producciones de gran formato sin necesidad de externalizar recursos.

A esto se suma tecnología escénica avanzada, producción audiovisual de alto nivel y una propuesta gastronómica internacional que convierten cada evento en una experiencia completamente personalizada.

Todo ello, con un equipo especializado que acompaña al cliente desde la conceptualización hasta la ejecución.