El Pozo Alimentación impulsa la innovación alimentaria a través del talento joven, con el consumidor en el centro

LAB19, el laboratorio de Inteligencia Artificial de Grupo Fuertes, ha finalizado con éxito su sexta edición con la presentación de los resultados del programa ‘InnoFood’.

Así, durante tres meses, seis participantes universitarios de distintas disciplinas (Marketing, Economía, Nutrición y Tecnología de los Alimentos) han conseguido desarrollar propuestas innovadoras con aplicación real en la compañía.

Esta edición ha marcado un nuevo enfoque respecto a programas anteriores. El objetivo se ha centrado en la innovación aplicada a los procesos de El Pozo Alimentación, apoyada en el talento joven y con el consumidor como eje central de todo el trabajo.

A través de una escucha activa y un planteamiento sin reglas ni sesgos preestablecidos, los participantes han desarrollado nuevos conceptos de alimentos desde una perspectiva estratégica 360º, con el objetivo de responder a las necesidades futuras del consumidor.

A lo largo del programa se han generado más de 80 ideas. Gracias al uso de inteligencia artificial, estas propuestas se han analizado y filtrado de forma objetiva, lo que ha permitido escoger las más relevantes, con seis prototipos finalistas.

Con esta sexta edición, Grupo Fuertes, al que pertenece El Pozo Alimentación, refuerza su compromiso con la innovación, el talento multidisciplinar y la aplicación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en el ámbito alimentario.

De esta manera, LAB19 se alinea con una estrategia de innovación que El Pozo Alimentación ya está trasladando al mercado. Un ejemplo reciente es la gama ElPozo 1954 Premium Gourmet Natural Sin Aditivos, reconocida en 2026 con el Premio InnovaCción de Promarca. Se trata de una propuesta diferencial y única en el mercado en charcutería, elaborada únicamente con ingredientes naturales, sin aditivos y con alto contenido cárnico, pensada para consumidores que buscan productos más saludables y de calidad, sin renunciar al sabor.

La aplicación de la inteligencia artificial en LAB19 permite, además, anticipar tendencias de consumo y transformarlas en productos reales. Estas soluciones responden a criterios clave de decisión de compra, como el perfil nutricional, la calidad de los ingredientes, la conveniencia y la confianza en la marca.

Desde su creación en 2024, LAB19 ha impulsado distintos programas y retos de innovación en los que ya han participado decenas de personas. Con ello, se consolida como un referente en innovación aplicada dentro del sector agroalimentario.