El PSOE sigue con su plan muy bien definido: deja a Madrid en fase 0 e inmediatamente culpa a Ayuso

Si el ruín Simancas, ahora casi 20 años después de uno de los mayores fiascos de la política española, el tamayazo, senador del PSOE, culpaba a Ayuso de los muertos por coronavirus en Madrid, hoy ha sido, después de varias semanas de una campaña deleznable, el diputado nacional del PSOE Daniel Viondi el que ha dicho este viernes, a través de un vídeo remitido a los medios, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es la responsable de no haber pasado aún a la fase 1 “por no cumplir los requisitos que establece el plan de desescalada”, aunque no dice nada de que el Gobierno de Sánchez no responde a la pregunta de que criterios técnicos no cumple Madrid.

Desde hace casi 30 años el PSOE no gobierna en Madrid y así parece que va a continuar por mucho tiempo por el comportamiento de los socialistas con los madrileños. Para castigar al PP, deja a todos los que viven en la comunidad de Madrid al borde de la ruina y coaccionando su libertad de movimientos. Además tienen la poca vergüenza de culpar al PP

“Que asuma su responsabilidad sobre la situación de que Madrid esté en fase 0. Si no hemos pasado a fase 1, es responsabilidad directa de Ayuso por no cumplir los requisitos que establece el plan de desescalada”, ha manifestado.

Por ello, el diputado socialista ha pedido a Ayuso que “deje de confrontar con el Gobierno de España para evadir y tapar sus propias responsabilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid”.

“Que deje de imitar al señor Donald Trump y deje de escuchar a Aznar cómo le susurra al oído”, ha añadido en referencia al presidente de Estados Unidos y al expresidente español, respectivamente.

La Comunidad de Madrid está a la espera de la decisión del Ministerio de Sanidad, que quiere plantear a la región seguir en la fase 0 con alguna mejora, en línea con la petición que ha hecho la Generalitat de Cataluña para Barcelona. Sin embargo, el Gobierno madrileño rechaza esta opción e insiste en que cumple los requisitos para pasar a la fase 1 el 18 de mayo.

En opinión de Viondi, Ayuso “no es ninguna víctima, sino que es responsable directa de todo lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid”, como “lo que hemos sufrido en las residencias de mayores” durante la pandemia del coronavirus, pese a que la responsabilidad de esas residencias correspondían al Gobierno y, especialmente a su vicepresidente, Pablo Iglesias, por el mando único que le da el estado de alarma.

Además, el diputado del PSOE ha dicho que el alojamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un apartahotel durante la pandemia “huele a chanchullo” y le ha pedido una explicación “clara, limpia y rotunda”. Díaz Ayuso ha dado explicaciones por activa y pasiva sobre ese apartamento, incluso la empresa del mismo también lo ha hecho y acusada a una ‘trama política’ de lo más rastrero de estar detrás de esas acusaciones.