El PSOE tacha de tomadura de pelo el plan sanitario para el norte de Palencia

El coordinador de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Diego Moreno, calificó hoy de “auténtica tomadura de pelo” lo que ha pretendido hacer la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Mañueco en la Montaña Palentina, al ofrecer a la comarca un curso de primeros auxilios a un grupo de vecinos voluntarios, unas pulseras con geolocalización y un Punto de Atención Continuada en momentos puntuales. Por ello, el coordinador socialista aseguró que “es un ejemplo muy claro del desmantelamiento de la sanidad rural que quiere llevar a cabo la Junta de Castilla y León”.

Durante una rueda de prensa celebrada esta mañana con alcaldes y representantes de la Zona Básica de Salud de Barruelo de Santullán, Moreno detalló que “el Pacto de Sanidad del que tanto habla la consejera, Verónica Casado es un ejemplo por el que los socialistas no se van a sentar en una mesa a realizar ningún pacto con las derechas de esta Comunidad, mientras no reabran las guardias médicas en Barruelo de Santullán”.



Recalcó que “no se van a sentar en ninguna mesa con esta gente porque lo único que quieren hacer es firmar el desmantelamiento de la sanidad rural de Castilla y León y para firmar, de alguna manera, la muerte de la población”. Por todo ello, que “no cuenten con ellos”, apostilló.



El coordinador de Sanidad del PSOE en las Cortes subrayó que “es una auténtica desvergúenza la reacción de la consejera con los vecinos de la zona al no presentarse allí para dar explicaciones del cambiazo que les pretendía hacer”. Y es que, “en vez de ofrecer un plan para solucionar el problema de las guardias médicas, les han dado el cambiazo por un cursillo de primeros auxilios”, criticó.



De esta manera, desde las Cortes de Castilla y León “se va a pedir la comparecencia inmediata de Verónica Casaso para que ofrezca explicaciones de todo ello”, sin olvidar la presnetación de “diversas iniciativas socialistas para que, de una vez por todas, la Junta de Castilla y León haga lo que tiene que hacer”, aseveró Moreno.





Por su parte, del alcalde de Barruelo de Santullán, Cristián Delgado, afirmó, de la misma manera, que es “una tomadura de pelo el plan presentado por la Consejería de Sanidad con respecto a las urgencias para la zona de la Montaña Palentina, al estar basado en un voluntariado social que pretenden que sustituya a la atención sanitaria digna”.



El planteamiento se renombra como Soporte Vital Social, donde dicho plan se estructura en un curso de primeros auxilios a un grupo de vecinos voluntarios, unas pulseras con geolocalización y un Punto de Atención Continuada en momentos climatológicos difíciles y puntuales.



Con este modelo, Delgado aclaró que “no se va a permitir que los ciudadanos del norte de Palencia tengan una sanidad de quinta, al pretender tapar las carencias del sistema sanitario, a partir de que los vecinos tomen las responsabilidades de los médicos”. Y es que, esto “no es un plan eficaz y no son medidas que ayuden a luchar contra la despoblación”.



El regidor destacó que el plan intentar “tapar los problemas de falta de médicos que no se solucionaron desde hace años”, por lo que afirmó que “se siente muy decepcionado”, ya que se creyó a la consejera en la reunión que mantuvo el 20 de noviembre. Tal es así que, en dicho encuentro, se aseguró que lo planteado “iba a ser mejor que todo lo actual”. De esta forma, “no se va a consentir esta situación, al ser una falta de respeto a los ciudadanos, a los médicos y al sentido común”, concluyó Delgado.