El fuerte temporal que azota estos días a Galicia, y que ya obligó a suspender el partido que iban a disputar el Deportivo de La Coruña y el Betis en Riazor anoche, ha dañado parte de la estructura de la grada de Río del estadio municipal de Balaídos.

PUBLICIDAD

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado que el partido queda suspendido después de este percance y ante la imposibilidad de asegurar la seguridad de los aficionados.

Los técnicos del Ayuntamiento de Vigo trabajaron toda la mañana evaluando el estado de la cubierta metálica de Río, zona en la que habitualmente se ubican los aficionados visitantes.

Berizzo apuesta por mantener la seguridad de los espectadores como prioridad



Preguntado por la posibilidad de que el partido sea suspendido, el entrenador del Celta, Eduardo “Toto” Berizzo, ha señalado que “lo prioritario es el cuidado del espectador, hay un temporal realmente interesante y ojalá las medidas de seguridad se cumplan”.

PUBLICIDAD

“Que se piense en los aficionados, ellos deben de ser los protegidos, los equipos esperaremos a cuando nos digan que hay que jugar”, ha apostillado.

Según el técnico, el partido tiene “distintos puntos de vista”. “Nosotros nos encontramos en un momento futbolístico muy bueno y eso necesita de partidos. Pero pensando a mayores desearía que el partido contra el Real Madrid lo disfrute la gente, y si la gente corre algún tipo de riesgo desde ya desearía otro escenario”, ha explicado.

Real Madrid y Celta de Vigo se rearmarán para la fecha elegida para realizar el partido

Real Madrid y Celta de Vigo no iban a poder alinear el once de gala

El equipo de Zinedine Zidane, como motivo de las bajas, no podría haber contado con Luka Modric y Gareth Bale. Marcelo, James, Pepe y Carvajal siguen sus procesos de recuperación y, como confirmó el tecnico francés en sala de prensa, entrarán en la siguente convocatoria si sigue su evolución positiva.

PUBLICIDAD

Con esta suspensión, y a expesas de saber la fecha elegida por la Liga para que el esférico eche a rodar en Balaídos, el club blanco podría recuperar a la gran totalidad de sus lesionados, algo que puede ser clave.

Por otro lado, el Celta de Vigo no tenía pensado poner el próximo domingo el once de gala ante el Real Madrid. El motivo que barajaba el ‘Toto’ Berizzo no es otro que la disputa de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey la próxima semana, donde podría hacer historia metiendo al Celta en una gran cita.