El vértice de prestigio del Cava crece con nuevos Cavas de Guarda Superior de Paraje Calificado

Un panel de sumilleres y Master of Wine de primer nivel valora hoy viernes en la sede del Consejo Regulador de la D.O. CAVA, en Vilafranca del Penedès, la concesión de nuevos Cavas merecedores de formar parte del vértice cualitativo y de prestigio de la D.O. CAVA: los Cavas de Guarda Superior de Paraje Calificado. Hasta diez nuevos Cavas de Paraje Calificado podrían formar parte de esta selecta categoría con un mínimo de 36 meses de crianza en botella con sus lías. El Cava de Guarda Superior de Paraje Calificado es un producto único, fruto de un lugar especial y concreto, de un viñedo y una finca que por sus características (de localización y terruño) se diferencia del resto. El Cava de Paraje Calificado, como recuerda el presidente de la D.O. Cava, Javier Pagés, “es sinónimo de alta calidad y singularidad”. Y añade que “es un producto con personalidad propia, delicado y muy especial”. Los grandes expertos que participan en el panel de cata son Pedro Ballesteros MW, Almudena

Alberca MW, David Forer MW y Ramon Francàs. En el panel también han participado Oriol Roig, actual director técnico de la D.O. CAVA, y Francisco González anterior director técnico de la D.O. CAVA e impulsor de los Cavas de Guarda Superior de Paraje Calificado.

Cavas de Guarda Superior de Paraje Calificado

Los Cavas de Paraje Calificado son sinónimo de alta calidad y singularidad. Como su nombre indica, es un producto único, resultado de un lugar especial y concreto, de una viña y una finca que por sus características (de localización y terruño) se diferencia del resto. Un Cava con personalidad propia, delicado y muy especial. Además de la crianza de más de 36 meses los otros requisitos para ser Cava de Guarda Superior de Paraje Calificado son:

•Viñedos de más de 10 años de antigüedad

•Rendimiento máximo de 8.000 Kg/Ha

•Vendimia manual

•Vinificación en la propiedad

•Control de rendimiento de extracción limitado a 48 Hl/Ha

•Cava solo de añada

•Trazabilidad íntegra desde el viñedo hasta su comercialización

Actualmente 10 Cavas tienen el distintivo de Cava de Guarda Superior de Paraje Calificado.

D.O. CAVA, compromiso con el origen, la tierra y la sostenibilidad Con más de un 70% de ventas internacionales, CAVA es una de las D.O.s españolas que más exporta. Reúne más de 38.000 hectáreas de viña y a más de 6.200 viticultores. Sus 349 bodegas asociadas están presentes en más de 100 países. El CAVA, armonía universal para la gastronomía, se elabora por el método tradicional con un estricto compromiso con el origen, la tierra y la sostenibilidad.