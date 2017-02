MIGUEL NAVARRO| La goleada del PSG en el Parque de los Príncipes al Barça ha puesto en evidencia el completo divorcio entre la plantilla culé y Luis Enrique. Al término del infausto partido para los azulgrana, ningún jugador dio la cara por el asturiano. Hasta tal punto lleva el desencuentro que los únicos jugadores que salieron a los medios, Iniesta y Busquets, deslizaron mensajes que dejan en mal lugar a un técnico más fuera que dentro del organigrama culé.

Luis Enrique no casa con la plantilla azulgrana. Desde su llegada a Can Barça, el entrenador asturiano, con un discurso agresivo fuera de los terrenos de juego y bastante directo dentro del vestuario, no se ha granjeado una gran cuota de fieles seguidores. Su arranque como entrenador estuvo protagonizado por tropiezos sonados como el 3-1 en el Bernabéu, sin embargo nada comparado a los episodios que a punto estuvieron de costarle el cargo, el ‘Caso Messi’

Luis Enrique-Messi, un desencuentro prolongado

18 de Octubre de 2014. Barcelona-Éibar en el Camp Nou. El conjunto azulgrana supera con autoridad al cuadro armero, un buen momento entendido por Luis Enrique para dar descanso a Leo Messi. El argentino no lo entiende así y le reitera que se queda. Primer desafío del mejor jugador culé a su entrenador, que queda con una imagen tocada para lo que resta de temporada.



4 de Enero de 2015. Real Sociedad-Barcelona en Anoeta. Luis Enrique decide dar un descanso masivo y la MSN ve el comienzo del partido en el banquillo, una situación que no gustó nada en absoluto a Messi. El argentino salió en la segunda parte con una desgana impropia. La derrota sumada a varias informaciones donde se aseguraban fuertes broncas entre el astro y el técnico así como un encare con el psicólogo del equipo evidenciaron un problema que traería cola.



5 de Enero de 2015. Entrenamiento del Barcelona a puertas abiertas repleto de niños. Messi declara la guerra a Luis Enrique y decide no acudir al evento alegando una misteriosa gastroenteritis. El club azulgrana se mueve. Esta crisis va a desembocar en la proclamación de elecciones en verano, la renuncia de Rosell por el ‘Caso Neymar’ y la destitución de Zubizarreta como director deportivo.



Bartomeu relegaría al ex presidente Rosell y, tal y como se llegó a filtrar en la prensa catalana. pondría encima de la mesa la continuidad de Luis Enrique sólo sabiendo que el que manda en el conjunto azulgrana es Messi.

La resurrección del argentino, que llevaria al Barça al triplete, no sanaría una relación ya tocada y en la que el vestuario se alinearía más de parte de Messi que del de su entrenador.

Luis Enrique-Piqué, la separación arbitral

Desde la primera temporada, Luis Enrique y Piqué no han terminado de congeniar ni profesional ni personalmente. Las constantes sanciones del asturiano al catalán a nivel deportivo en la temporada del triplete no hicieron fructificar una relación de carácter volcánico.

Los primeros meses de Luis Enrique en Can Barça con Piqué estuvieron protagonizados por la polémica. Periscopes, altercados con la Guardia Urbana, móviles en pleno partido de la Copa catalana o un sinfín de suplencias marcaron una relación que esta temporada ha vivido su punto más álgido.





Las decisiones arbitrales, entendidas en el vestuario azulgrana como desmesuradas en contra de los culés e incluso premeditadas, han llevado al divorcio completo entre el vestuario y Luis Enrique. Piqué ha sido el portavoz de las quejas, llegando incluso a mostrar su frontal desacuerdo con la política del club, a la que se ha alineado el técnico asturiano, de no protestar contra los colegiados.



Luis Suárez fue el último en criticar abiertamente al cuerpo técnico después de ser expulsado en la vuelta de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, llegando a encararse con los ayudantes del asturiano.



Rakitic, Neymar, Busquets e incluso Iniesta no están con Luis Enrique

Al margen de Piqué y Messi, nucleo duro del vestuario, los capitanes tampoco terminan por secundar a Luis Enrique. En la noche de ayer tras la debacle ante el PSG, tanto Busquets como Iniesta no deslizaron precisamente palabras de apoyo hacia su entrenador.

Busquets quizás fue el más contundente. Destacó que el club parisino de la mano de Emery contaba con un plan, poniendo en evidencia que el Barça no tenía ni su propio plan ni otro para contrarrestar al PSG.

“Han sido mejores que nosotros durante muchas fases del partido. Su planteamiento táctico fue mejor que el nuestro” destacó Busquets, que además descartó que la culpa la tuvieran los jugadores con este mensaje: “No es un tema de actitud, sino de fútbol. Han apretado más y han estado mejor tácticamente.

Iniesta también reitera el mensaje táctico por encima de la actitud, echando la responsabilidad más al técnico que a los jugadores: “La palabra actitud nunca me ha gustado, y no va con este equipo. Es cuestión de fútbol, de estar bien colocado, que no te superen… Nos han superado jugando a fútbol”

Cabe recordar el desencuentro público y notorio con Ivan Rakitic. El croata dejó de contar para Luis Enrique desde el momento que destacó que le gustaría jugar con Guardiola.

También en las primeras temporadas era palpable su desencuentro con Neymar. El brasileño no soportaba ser constantemente el primer jugador sustituido por el asturiano