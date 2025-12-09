ElPozo Alimentación celebra la Navidad con un toque de humor y autenticidad a una celebración familiar

La campaña navideña de la empresa está compuesta por acciones de comunicación en televisión y redes sociales, el patrocinio de la pista de hielo de la plaza de Colón y la presencia en la nueva “Mavidad” del Santiago Bernabéu.

Para el ElPozo Alimentación la Navidad es uno de los momentos del año con mayor carga simbólica y emocional; una época en la que las familias se reúnen alrededor de la mesa y donde la alimentación adquiere un valor que va más allá de lo funcional. Este año la va a celebrar con una campaña compuesta por tres acciones que expresan de forma muy clara los valores que definen a ElPozo: cercanía, tradición, calidad y confianza.

En primer lugar, ha preparado una campaña de televisión y redes sociales bajo el título “Esta Navidad, ElPozo es la clave” que utiliza como eje narrativo el humor y la autenticidad, y en la que se refleja de forma fresca y cercana todo lo que ocurre en la mente de cada uno cuando nos reunimos en torno a una comida familiar navideña. Los alimentos de ElPozo se convierten en la clave para que de los pensamientos prejuiciosos se evolucione a un encuentro feliz.

Sobre esta acción el CMO, Pablo Olivares señala que “queremos mostrar esas situaciones habituales, los pensamientos espontáneos y las pequeñas tensiones o complicidades que todos reconocemos y que forman parte de la esencia de estas fechas. Con esta aproximación creativa buscamos no solo entretener, sino también reforzar el vínculo emocional con el público, conectando desde la verdad cotidiana y desde una mirada que celebra lo que nos une”.

Además, ElPozo Alimentación tendrá una presencia destacada en la pista de hielo de Colón, uno de los espacios navideños más emblemáticos y referentes de Madrid. El espacio está liderado por el campeón del mundo de patinaje, Javier Fernández, cuya figura aporta un valor añadido de talento, cercanía y espíritu familiar.