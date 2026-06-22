ElPozo refuerza su apuesta por el pádel como patrocinador principal de la gran cita internacional en Valladolid

ElPozo Alimentación es patrocinador principal del Oysho Valladolid Premier Padel P2, una de las paradas más destacadas del circuito profesional de pádel a nivel internacional, que se celebra hasta el 28 de junio en la Plaza Mayor de Valladolid y reúne a los mejores jugadores del mundo.
Tras su participación en 2025, la compañía refuerza este año su presencia y apuesta por el pádel, consolidando su vinculación con un deporte en pleno crecimiento y alineado con valores como el esfuerzo, la superación y los hábitos de vida saludables. El apoyo de ElPozo a este torneo supone un impulso relevante para el pádel profesional y aporta valor a un evento con gran impacto promocional. Durante estos días, la marca desarrollará diferentes experiencias dirigidas a aficionados y visitantes.
La presencia de ElPozo será visible en distintos soportes distribuidos por la ciudad, a lo largo de un recorrido que conecta las pistas secundarias con la Plaza Mayor, epicentro del torneo, donde se ubica la pista central y una lona de grandes dimensiones de la marca.
Además, en las instalaciones se ha habilitado una Zona Village en los bajos del estadio, un espacio pensado para el ocio y la experiencia de los asistentes, donde se desarrollarán activaciones de marca y propuestas gastronómicas con productos de ElPozo.
Con esta iniciativa, la compañía impulsa su estrategia de posicionamiento a través de la ‘conquista de territorio’, vinculando su marca a las emociones y valores del deporte, y reforzando su conexión con consumidores y aficionados.
“Nos emociona formar parte de este evento y seguir avanzando en nuestra apuesta por el pádel. Este segundo año como patrocinadores principales reafirma nuestro compromiso con el deporte, el talento y el bienestar, acercando nuestra marca a aficionados y consumidores”, afirma Pablo Olivares, director de Marketing de ElPozo Alimentación.