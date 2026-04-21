Emilio Dumas (Acer): «Se ha anunciado tantas veces el fin del ordenador que parece que tiene mejor salud que nunca»

El último episodio del podcast tecnológico H2oh!, producido por Hadoqmedia y presentado por Gonzalo Gómez del Estal y Jaime Diego, contó con la participación de Emilio Dumas, director Comercial de Acer para España y Portugal. Durante el programa, el directivo analizó la evolución del mercado de los ordenadores, el impacto de la inteligencia artificial en los dispositivos y algunos de los retos que afronta el sector en los próximos años.

Dumas defendió la vigencia del ordenador en un momento de renovación del mercado. «Se ha anunciado tantas veces el fin del ordenador que al final parece que tiene mejor salud que nunca», aseguró. Además, recordó que 2025 fue «un año excepcional» para Acer en España y Portugal y explicó que, tras el boom de ventas provocado por la pandemia, el mercado vuelve a acercarse a esos niveles.

Uno de los factores que está impulsando esta evolución es el fin del soporte de Windows 10, junto con la migración a Windows 11 y el impulso del Kit Digital. Según detalló, estas circunstancias han favorecido especialmente al mercado profesional, sobre todo en pequeñas empresas y autónomos.

Durante la entrevista también hubo espacio para hablar del papel de la inteligencia artificial. Aunque su implantación avanza de forma progresiva, Dumas señaló que entre un 15% y un 20% de los dispositivos vendidos ya cuentan con capacidades de IA, aunque reconoció que «todavía no hemos sido capaces de transmitir todo lo que realmente tiene detrás esta tecnología».

El directivo explicó que, más allá de las búsquedas, la inteligencia artificial ya se está utilizando en entornos empresariales para mejorar la productividad y estructurar información: «No ha llegado para quedarse, sino para evolucionar y para ayudarnos mucho».

La ciberseguridad es otro de los pilares clave en esta transformación. Según Dumas, en Acer «la seguridad es prácticamente lo más importante», en un contexto marcado por la creciente proliferación de ciberataques. En este sentido, la compañía está reforzando sus equipos con soluciones como chips TPM, paneles de privacidad, obturadores para webcam, reconocimiento facial, lectores de huella o sensores de presencia, especialmente en dispositivos orientados al entorno profesional.

En cuanto al mercado, Dumas reconoció la dificultad de competir en un entorno dominado por gigantes como HP o Lenovo y afirmó que «somos un pez mediano en un lago de tiburones», al tiempo que defendió el posicionamiento de Acer basado en la cercanía al cliente, la flexibilidad y la agilidad en la toma de decisiones.

Además, repasó la posición de la compañía en segmentos clave como educación, Chromebook y gaming, donde marcas como Predator y Nitro han impulsado su crecimiento en Iberia. También destacó el servicio técnico de Acer en Barcelona como uno de los grandes diferenciales de la compañía en el sur de Europa, tanto por su capacidad operativa como por su reconocimiento dentro del sector.

Para finalizar, Dumas señaló que entre las tendencias que marcarán el desarrollo del sector en los próximos años destacan la conectividad total, la ergonomía, la ciberseguridad y la integración progresiva de la inteligencia artificial, en un entorno que, a su juicio, seguirá ofreciendo grandes oportunidades profesionales.