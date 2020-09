Abengoa amplía el plazo para el acuerdo con acreedores y bonistas para la reestructuración

El grupo energético y tecnológico Abengoa ha informado este viernes de que ha ampliado entre una semana y once días más los plazos para lograr el apoyo de acreedores y bonistas al acuerdo de reestructuración financiera acordado en agosto con sus principales acreedores (banca y fondos).

En concreto, ha ampliado hasta el 25 de septiembre a las 18:00 horas el periodo de adhesiones para que se sumen al acuerdo el resto de acreedores, mientras que el plazo anterior era el 18 de este mes.

Respecto a los bonistas titulares de las emisiones del NM2, Convertible de Abenewco 1, Senior Old Money y Junior Old Money, el plazo para el envío de instrucciones para aprobar las modificaciones a los bonos y la firma del acuerdo terminará once días más tarde, el 22 de septiembre al mediodía, mientras que el plazo anterior acababa este viernes 11.

El plan de reestructuración del grupo Abengoa, cuya matriz ha solicitado preconsurso de acreedores, pasa por cuatro puntos: la financiación con apoyo del ICO, la concesión de avales, el acuerdo con sus proveedores y acreedores, y cambios en las condiciones de bonos.

Abenewco 1, la sociedad titular de los principales activos y negocios del grupo, recibirá un préstamo a 5 años de hasta 230 millones de euros con la garantía del Estado a través del ICO, a los que está previsto se sumen 20 millones que aportará la Junta de Andalucía.

Además ha firmado una línea de avales revolving a 5 años de hasta 126,4 millones, ampliable hasta 300 millones, para financiar las necesidades de contratación y ejecución prevista hasta finales de 2021, que cuentan con la cobertura de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

La compañía debe lograr que los acreedores que suman 153 millones de euros (antiguos proveedores de Abengoa) acepten convertir esa deuda en préstamos participativos antes de que venza el plazo para negociar que otorga el preconcurso.