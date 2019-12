AESA recuerda a los pasajeros sus derechos y a las aerolíneas sus deberes tras tramitar 27.000 reclamaciones

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha tramitado más de 27.000 reclamaciones de pasajeros hasta noviembre de este año por retrasos y cancelaciones de vuelos, ha informado este viernes en un comunicado.

Las aerolíneas están obligadas a cumplir los derechos de los pasajeros del transporte aéreo regulador por el reglamento europeo y, si no lo hacen, se puede reclamar primero a la compañía y, en caso de no recibir respuesta o que ésta sea insatisfactoria, ante la AESA, sin coste alguno.

Frente a una cancelación u ‘overbooking’, la aerolínea debe facilitarle al pasajero afectado la comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuese necesario, a una o más noches de alojamiento, así como al transporte entre el aeropuerto y el hotel.

El pasajero también tiene derecho al reembolso o a transporte alternativo hasta el destino final, así como a compensación económica, siempre que la cancelación no se haya producido con 14 días de antelación de la salida del vuelo, o que ésta se deba a circunstancias extraordinarias como inestabilidad política, meteorología, riesgos para la seguridad y huelgas que no sean de personal de la propia compañía.

La compensación económica varía entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia del vuelo, aunque estas cantidades se pueden reducir en un 50 %, si la compañía ofrece transporte alternativo y cumple el retraso en la llegada a destino.

Asimismo, los pasajeros tienen derecho a asistencia en caso de retrasos en la salida del avión, aunque éste está condicionado a unos límites temporales, en función de la distancia del vuelo.

Si el retraso en la salida es mayor de dos horas en una distancia de hasta 1.500 kilómetros, la compensación es de 250 euros; de tres horas, en una de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, de 400 euros, y de cuatro horas en una superior, de 600 euros.

Si el retraso es de cinco horas o más, y el pasajero decide no viajar, tendrá derecho al reembolso en siete días del coste íntegro del billete al precio al que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del viaje efectuada, si el vuelo ya no tiene razón de ser.