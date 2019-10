Alierta vaticina el fin de los psicologos: Serán sustituidos por supercomputadores

El presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, en su intervención en el South Summit que se celebra en Madrid, ha vaticinado que profesiones como la psicología van a desaparecer pronto con el avance de la supercomputación, que será capaz de, a partir del análisis masivo de datos, tratar los problemas psicológicos.

Al mismo tiempo ha defendido este viernes que la tasa de paro que sufre España se solucionaría fácilmente ofreciendo educación digital en todas las etapas de educación, incluida la formación profesional.

En su intervención en el South Summit que se celebra en Madrid, el que fuera presidente de Telefónica durante casi 16 años, y ahora conserva su millonario sueldo y privilegios, como el avión privado de la compañía, como presidente de la Fundación, ha argumentado que en 2022, «a la vuelta de la esquina», España tendrá un déficit de al menos 2,5 millones de personas formadas en conocimientos digitales.

«2,5 millones es el paro. ¿Cómo se soluciona el paro en este país? Con educación digital», ha sentenciado Alierta, que considera «lamentable» que no se apueste por esta estrategia y únicamente se ofrezcan soluciones que «no sirven para nada».

Ha añadido que 7 de cada 10 niños que están en educación primaria y secundaria trabajarán en puestos que aún no existen, al tiempo que en 2018 hubo en España 300.000 puestos de trabajo que no se pudieron cubrir porque «el sistema educativo no los produce», una cifra que ascendió a 4 millones en toda Europa.

Como ejemplo ha apuntado que profesiones como la psicología van a desaparecer pronto con el avance de la supercomputación, que será capaz de, a partir del análisis masivo de datos, tratar los problemas psicológicos.

Alierta ha asegurado que a él le costó «años» convencer a la CEOE para que impartiera cursos digitales a las pymes y ha señalado que un incremento del 10 % de la economía de la digitalización propicia un crecimiento del PIB per cápita del 40 %.

«La quinta parte del crecimiento se ha producido por la digitalización», algo que «no se refleja en los informes macroeconómicos, pero que tiene un potencial espectacular», ha lamentado.

Según cálculos de la Fundación Telefónica citados por Alierta, lograr que todos los alumnos de formación profesional reciban conocimientos digitales tan sólo costaría 200 millones de euros. «No es tan complicado como parece», ha dicho.

La mayor escollo, a su juicio, radica en la formación de los profesores, ya que no puede ser que aprendan algo y luego pasen los siguientes 30 años enseñando eso mismo a sus alumnos.

Durante su intervención, el empresario y abogado zaragozano ha calificado de «atentado a la libertad» que los idiomas más hablados del mundo sean (los sistemas operativos) Android e iOS, y que sus algoritmos finales sólo los conozcan las empresas propietarias.

«Este es uno de los mayores problemas del mundo: las personas han perdido su libertad», ha dicho Alierta, quien ha mostrado al auditorio su móvil: un antiguo Nokia sin pantalla inteligente. «El único que soy libre soy yo, porque tengo este teléfono y ni Google, ni Apple ni Facebook saben mi vida».

En su opinión, es necesario «solucionar de una vez el problema de la privacidad», ya que «técnicamente se puede hacer», aunque a su juicio es algo que tendrá que hacer «la Unión Europea, con el apoyo de América Latina, África y el resto de los países de Asia», salvo China.

Sobre los datos que apuntan a que el 40 % del tráfico en internet es negativo, Alierta ha anunciado que en unos ocho meses la Fundación Telefónica espera tener concluido un trabajo sobre la ética en el mundo digital, ya que hay que «proteger al ser humano de ser intoxicado».