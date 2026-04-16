Representantes de la aerolínea y de la entidad empresarial celebran un encuentro en Madrid con responsables de los ministerios de Transporte de España y del país africano.

Binter y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife apuestan por la mejora de la conectividad con Mauritania

El coordinador general de Binter, Santiago Guerra, y el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, junto a responsables del Ministerio de Transporte de Mauritania, mantuvieron hoy un encuentro con el ministro de Transporte español, Óscar Puente, celebrado en Madrid, con el objetivo de reforzar la cooperación en materia de transporte, conectividad aérea y económica.

El coordinador general de Binter, Santiago Guerra, valoró positivamente “este encuentro, que es un ejemplo de colaboración público-privada para avanzar y desbloquear aspectos críticos en los viajes entre ambas regiones, como la tramitación de visados, las tasas aeroportuarias en Mauritania o mejoras operativas que faciliten los tránsitos”.

Binter garantiz una conectividad eficiente, estable y de calidad

“La voluntad de Binter siempre ha sido garantizar una conectividad eficiente, estable y de calidad que contribuya al desarrollo socioeconómico de Canarias y Mauritania”, destacó.

Durante el encuentro se abordó la necesidad de simplificar los trámites administrativos para facilitar la obtención de visados, tanto para ciudadanos mauritanos que viajen a España como para los españoles que se trasladen a Mauritania. Esta medida busca fomentar los intercambios comerciales, turísticos y culturales entre ambos países.

Otro de los puntos tratados en la jornada fue la revisión de las tasas aeroportuarias, con el objetivo de mejorar la conectividad y la competitividad de las rutas aéreas entre ambos territorios, favoreciendo el incremento de frecuencias y generando una mayor demanda de vuelos.

Asimismo, se debatió la mejora de la operativa de los aeropuertos canarios, especialmente en horario nocturno, para adaptarlos a las necesidades de los pasajeros africanos en tránsito. Los participantes expusieron la necesidad de ampliar los servicios y horarios de los comercios y locales de restauración con el objetivo de consolidar a Canarias como un hub estratégico para conexiones entre África y Europa.

Encuentro empresarial España-Mauritania

Por la tarde, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y la embajadora de la República Islámica de Mauritania en España, Zeineb Mint Ely Salem, inauguraron un encuentro empresarial, en el que también participaron la copresidenta del Consejo Empresarial Bilateral Hispano-Mauritano-CAMES y representante de Binter, Ana Suárez; y el copresidente del Consejo Empresarial Bilateral Hispano-Mauritano-CAMES, Mohamed Waled. Asimismo, contó con la participación del ministro de Equipamiento y de Transporte de Mauritania, Ely El Veirick.

Durante el encuentro, los ponentes instaron a definir, avanzar y establecer acuerdos que refuercen y mejoren la seguridad jurídica de las empresas españolas que se establezcan en Mauritania, creando un marco más seguro para la inversión.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, explicó que “el encuentro entre ambas delegaciones ha servido para que los representantes de Mauritania trasladen con claridad cuáles son sus principales inquietudes y necesidades, mientras, de forma que podamos recoger esas demandas para que las nuevas vías de colaboración se materialicen”. “Confiamos en poder fortalecer en el corto y medio plazo las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países”, añadió.

Al final del encuentro, los participantes destacaron la importancia de seguir avanzando en esta línea de cooperación, reforzando los lazos entre España y Mauritania, aprovechando a Canarias como puente entre ambos continentes.